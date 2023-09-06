聖伯納汀諾商家遇搶 女店員攔阻遭襲 1嫌落網1在逃

男女搶劫商店，店員試圖阻攔未果。（警方提供截圖）

南加 內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）日前有商家遭遇搶劫。嫌犯闖進商店後襲擊女職員，並搶走價值約500元的商品。警方已逮捕一名男嫌，還有一名女嫌犯在逃。警方呼籲民眾提供線索，協助破案。而本案發生前一周，該市還有一家便利店遭搶。

（視頻由SBPD提供，記者啟鉻後製）

聖伯納汀諾市警局指出，一男一女兩名嫌犯日前闖進服飾店，互相掩護試圖盜竊，當女店員發現他們的不法行為並試圖阻攔時，其中一名嫌犯襲擊女店員。兩嫌最終搶走價值約500元的商品後逃跑。警方接到報警，很快鎖定男嫌駕駛的汽車，並確認與此前的一起交通違規案有關。警方找到涉案車輛並將男嫌逮捕後，發現車上還有多個裝滿衣物的購物袋，是從另一家商店偷竊所得。

警方隨後調查嫌犯的住處，除發現嫌犯盜竊所獲的大量衣服外，還找到部分已包裝好的待交易毒品 。截至8月31日，女嫌犯仍然在逃。警方希望有居民提供線索，協助破案。民眾可致電909-384-5665，與警局聯繫。

在上述案件發生前，聖伯納汀諾市還發生另一起商家被搶案。多名男搶匪闖進便利店，持槍逼迫店員交出現鈔。搶匪戴口罩 穿連帽裝，巡警經過案發地時，有目擊者向警方示警有搶劫發生。搶匪見有警察趕到，立即駕車逃跑。警匪追擊過程中，劫匪車與另一車發生碰撞，劫匪棄車逃跑，最終被警方逮捕。