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世報嗨中秋／藍月亮肚皮舞團 異域風情

記者朱敏梓／洛杉磯報導
藍月亮肚皮舞團成員們。（受訪者提供）
藍月亮肚皮舞團成員們。（受訪者提供）

洛杉磯世界日報和天普市（Temple City）市府聯合舉辦的2023年「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，即將於9月16日（周六）、17日（周日）兩天在天普市公園熱鬧登場。

團長周翔（Michelle）將會帶領藍月亮肚皮舞團（Blue Moon Bellydance），為觀眾獻上充滿異域風情的舞蹈大秀。

周翔介紹，在本次中秋嘉年華上，藍月亮肚皮舞團將會帶來兩段充滿異域風情的舞蹈，一段是名為「埃及盛宴」的肚皮舞，這是一個非常典型埃及風格的開場舞，舞團將穿上金色的翅膀，華麗登場。之後還會表演一段俏皮的印度舞，兩種截然不同的舞蹈，各具魅力。周翔補充，將有7-8位團員共同演繹，呈現精采表演。

藍月亮肚皮舞團是南加州華人唯一專業肚皮舞舞蹈團，成員來自中港台三地，有豐富的表演和參賽經歷，也曾獲得許多獎項。

創始人及團長周翔更是一位經驗豐富的舞者，近日她在德州舉辦的全美大型肚皮舞比賽Yalla Raqs榮獲道具組冠軍和雙人舞亞軍。目前，周翔不僅在她主導的藍月亮肚皮舞團及內陸芳華舞蹈團授課，還和于點藝術中心合作，希望通過這種方式吸收更多華人肚皮舞表演者加入。

于點藝術中心致力於為海外華人提供最專業的舞蹈教學，並傳承弘揚和發展舞蹈藝術文化，該中心課程豐富多樣，包括芭蕾舞、古典舞、民族舞、流行舞等多個舞種，同時師資力量十分強大，教師團隊由北京舞蹈學院專業老師、美國芭蕾舞ABT高級教師以及國際冠軍裁判級教師組成。

周翔在今年德州舉辦的全美大型肚皮舞比賽Yalla Raqs榮獲道具組冠軍和雙人舞...
周翔在今年德州舉辦的全美大型肚皮舞比賽Yalla Raqs榮獲道具組冠軍和雙人舞亞軍。（受訪者提供）

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