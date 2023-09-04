世報嗨中秋／炫武功夫院 孩子精采呈現

炫武功夫院學員在社區活動表演。（受訪者提供）

世界日報洛杉磯 社與天普 市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi!Autumn）」園遊會，在天普市府前公園舉行，9月16日、17日兩天活動內容豐富多彩，吃喝玩樂應有盡有。其中最為吸睛、充滿力量感的就是中國功夫秀。洛杉磯炫武功夫院（Kung Fu Action Acaemy）學員們將精采呈現，為園遊會觀眾帶來難得視覺享受。

據了解，炫武功夫院由首席教練Aaron梁（Aaron Liang）於2022年7月創辦，由於教法獨特內容豐富，功夫院一經創辦就風靡洛杉磯。他表示，把中國功夫帶到美國，讓更多人了解中國文化。學員多是華裔 子弟，小到不足十歲，大到16歲、17歲，報名習武都非常踴躍。此次參加嗨中秋園遊會，學員們表演的節目預計將非常有吸引力，包括盾牌刀、散打、功夫扇、功夫棍、九節鞭、集體旗及雙節棍等。為了參加表演，讓表演更精采，大家精心準備。

炫武功夫院學員在華人社區節慶活動表演（受訪者提供）

創辦者Aaron梁從小就熱愛中國功夫，曾擔任全美武術之星學院首席教官。不僅在中國和國際武術比賽中獲獎無數，還在美國從事功夫教學多年。他很注重青少年的體能訓練，作為一名現代和傳統功夫及散打教官，他在教學中積累了豐富經驗，孩子們可以在快樂中學會少兒搏擊、空翻特技、使用武術器械和雙節棍等。

他表示，讓孩子們在快樂中習武。寓教於樂，孩子們樂觀向上身體健康，還能在遇到惡人欺負時，用武術防身保護自己安全，幫助弱者。習武最重要的是堅持不懈，持之以恆，才能充分體會中華傳統武術文化的魅力。