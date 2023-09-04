世報嗨中秋／南加土風舞社 秀多國歌舞

南加土風舞社20周年慶世界風情舞展表演者合影。（方興教授提供）

由洛杉磯 世界日報和天普 市（Temple City）聯合舉辦的大型秋季遊園會2023年「嗨中秋」（Hi Autumn）將在9月16日（周六）和17日（周日）在天普市公園熱鬧登場。屆時不僅有好吃好玩的，還有連續兩日不停歇的歌舞表演。南加 土風舞社將為大家帶來世界各地純正的風情舞蹈，讓觀眾一飽眼福。

南加土風舞社（Folk Dance Club of Southern California）是由一群熱愛土風舞的美國留學人士及專業舞者在2002年4月成立的，發展至今有超過100位成員，其中不乏當年台灣各大院校土風舞社高手。根據創辦人之一，洛杉磯州大（Cal State LA）財政金融教授方興，舞社成員將帶來六支舞蹈，分別為兩支西班牙舞蹈、一支瑞士風情舞、兩支台灣山地舞。最後，所有表演者將一起共舞。

土風舞主要是指全球各個國家當地的民俗舞蹈，展現出原汁原味的當地特色的風情。舞者們將身著不同地域特色的服裝，表演當地舞蹈，觀眾像是來到世界各國感受不同的風土人情。

南加土風舞社每周有多場教學活動，在蒙特利公園市、天普市、羅斯密市的社區中心授課，廣受歡迎。所授課的具體舞蹈類型包括日本舞、以色列舞、拉丁舞、西班牙舞、現代舞、華爾茲等。

「嗨中秋」活動將於9月16日（周六）中午12時至晚間10時、17日（周日）中午12時至晚間9時，地點位於天普市政府旁的天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）。免費入場，歡迎民眾攜家眷共襄盛舉，慶祝中秋節。活動諮詢熱線：323-268-4982 分機（Ext）：600。