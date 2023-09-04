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世報嗨中秋／5隻「好狗公民」 將表演社交禮儀

記者楊青／洛杉磯報導
參加「好狗公民」訓練的狗狗學習如何與他人和狗狗親和相處。（楊潮明提供）
參加「好狗公民」訓練的狗狗學習如何與他人和狗狗親和相處。（楊潮明提供）

世界日報洛杉磯社與天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，即將於9月16日、17日在天普市府前公園熱鬧登場，此次活動不但有吃有喝，還有更多精采表演可看，歡迎全家大小呼朋引伴一起來同樂。

世界日報每次舉辦大型活動，狗狗表演都是最受民眾歡迎節目之一。今年中秋節更加特別，五隻來自世界各地的「好狗公民」將給大家帶來一台別開生面的演出，展示「好狗公民」的九項優秀行為準則，盛況可期。

資深訓狗師、美國純種狗協會好狗公民評估專員楊潮明介紹，本次世界日報中秋嘉年華的狗狗表演，不是傳統的狗狗上台走秀，而是訓練有素的好狗公民表演社交禮儀，展現好狗公民應有的優良品行。

楊潮明表示，作為美國最大的狗狗聯盟，AKC美國純種狗協會近年最受關注的好狗公民計畫（CGC計畫），就是訓練狗狗的社交禮儀和公眾行為規範，其九項準備包括：允許陌生人跟它打招呼，防衛性不會太强；允許陌生人撫摸它的頭部；允許服務人員檢查它的頭部、耳朵和腳趾；走路時狗狗要追隨主人（而非主人被動跟走），對前後左右轉向有良好的聽從和服從力；可順利穿越人群；當主人與別人交流時，狗狗可以聽從指揮，與對方的狗狗安靜和友好相處。

另外兩項與服從口令有關，包括在主人口令下趴下，在不使用零食的情況下可以允許主人離開十步距離；在不使用零食和金屬鏈鎖的情況下允許主人離開15步距離，並能夠召之即來。

此外還有兩項抗焦慮的測試，包括狗狗不會因周邊巨大的聲音驚嚇，經得起聲音的干擾；最後一個是狗狗必須在別人牽引時允許主人消失兩分鐘，狗狗不能有焦慮感。

楊潮明表示，所有九項準則，需要得到100分，才能通過，獲得好狗公民證書。他說，雖然狗狗因為個性不同，訓練成為好狗公民的時間也不一樣，但通常在狗狗領會基本口令之後，大約訓練三個月能看到成績。

正是這五隻100%通過測試的好狗公民，為大家做精采表演。五隻狗狗分別是西德狼犬、法國貴婦犬、荷蘭臘腸犬和台灣高山獵犬。楊潮明表示，此次參加表演的狗狗雖然不多，但非常有特色。好狗公民表演時間：9月17日下午2時30分。

通過「好狗公民」檢定的小貴賓犬COCO獲得AKC的獎章，隨後並可獲頒證書。（楊潮...
通過「好狗公民」檢定的小貴賓犬COCO獲得AKC的獎章，隨後並可獲頒證書。（楊潮明提供）

世界日報 天普 洛杉磯

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