世報嗨中秋／新宇舞蹈社 展現民族魅力

舞蹈學校側重專業和質量，舞蹈授課嚴謹。（李新宇提供）

世界日報 洛杉磯社與天普 市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會將於16日和17日在天普市府前公園熱鬧開幕，新宇舞蹈社將為民眾表演精采舞蹈。

新宇舞蹈社創始人李新宇表示，他們以前參加過世界日報的活動，可謂是常客。屆時舞蹈社會有30多人參加中秋表演，為觀眾帶來六個舞蹈節目，包括民族舞、芭蕾 和兒童舞等。希望給南加民眾展示舞蹈的魅力。

新宇舞蹈社是在聖蓋博市成立20多年的舞蹈學校，面向成人和兒童，目前已培養學生上千名，他們來自各族裔，主要是華人。有學生學成後自己開班教學，還有的已考入北京的專業舞蹈學校。歡迎對民族文化有興趣者加入。

他的學校特色是民族舞、芭蕾和中國古典舞。（李新宇提供）

李新宇說，新宇舞蹈社關注專業與質量，舞蹈授課嚴謹。學校特色是民族舞、芭蕾和中國古典舞。中國古典舞以漢族舞蹈為主，以不同朝代劃分，結合武術和戲曲。民族舞是中國少數民族舞蹈，以文化傳承為主。

李新宇畢業於中國中央民族大學音樂舞蹈系，他畢業後進入中央民族歌舞團任國家級演員。在團期間走訪過英、日、韓、義等30多個國家和地區，參加國內外大中型演出千餘場，並獲得多項舞蹈比賽大獎。