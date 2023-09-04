蒙市圖書館 增周一服務

蒙市市立圖書館一角。（記者朱敏梓╱攝影）

蒙特利公園市 立圖書館 宣布，從9月11日開始，將增加周一的服務，圖書館每周向公眾開放六天。9月期間，圖書館還將推出特別活動，歡迎民眾參與。

市圖書館代理館長奧利瓦雷斯（Kristin Olivarez）表示，蒙市議會和圖書館董事會的支持，對延長圖書館服務天數很重要，圖書館很自豪能夠通過延長開放時間，來滿足社區的需求。

圖書館董事會主席Travis Kaya說，每周增加一天的服務，市立圖書館豐富的資源將比以往任何時候都更加容易取得。

在9月，蒙市圖書館還推出許多特別的晚會和活動。例如9月5日（星期二）下午6時在友誼廳會議室舉行的教師之夜（Educator Night） ，將邀請在蒙市⼯作或⽣活的教育⼯作者，來了解圖書館為K-12年級學生提供的各項活動和服務。教師們還可以註冊圖書卡，並與工作人員討論他們個人的課堂需求。圖書館將提供茶點，與會者有機會參加抽獎活動。

為了迎接中秋佳節，圖書館將在9月23日下午2時在友誼廳會議室推出一款手工茶（Crafternoon Tea）邀請大家品嚐，9月29日下午4時在友誼廳會議室將邀請青少年們通過「中秋燈籠⼯藝」活動，了解傳統中秋習俗，⼀起共度美好時光。

每周六上午11時，市立圖書館將在在電腦室舉辦「⼤學預科研討會」。主題包括如何選擇合適的大學（9月9日）、大學申請（9月16日）、大學論文（9 月23 日）和經濟資助（9月30日）。該系列研討會由華埠 服務中⼼贊助。

圖書館的新開放時間為周一、周二中午12時至晚8時；周三至周六上午10時至下午6時。圖書館地址為318 S Ramona Ave, Monterey Park, CA 91754。想要了解更多活動，可以前往圖書館官網：https://www.montereypark.ca.gov/238/Library