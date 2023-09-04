我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

蒙市圖書館 增周一服務

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
蒙市市立圖書館一角。（記者朱敏梓╱攝影）
蒙市市立圖書館一角。（記者朱敏梓╱攝影）

蒙特利公園市圖書館宣布，從9月11日開始，將增加周一的服務，圖書館每周向公眾開放六天。9月期間，圖書館還將推出特別活動，歡迎民眾參與。

市圖書館代理館長奧利瓦雷斯（Kristin Olivarez）表示，蒙市議會和圖書館董事會的支持，對延長圖書館服務天數很重要，圖書館很自豪能夠通過延長開放時間，來滿足社區的需求。

圖書館董事會主席Travis Kaya說，每周增加一天的服務，市立圖書館豐富的資源將比以往任何時候都更加容易取得。

在9月，蒙市圖書館還推出許多特別的晚會和活動。例如9月5日（星期二）下午6時在友誼廳會議室舉行的教師之夜（Educator Night） ，將邀請在蒙市⼯作或⽣活的教育⼯作者，來了解圖書館為K-12年級學生提供的各項活動和服務。教師們還可以註冊圖書卡，並與工作人員討論他們個人的課堂需求。圖書館將提供茶點，與會者有機會參加抽獎活動。

為了迎接中秋佳節，圖書館將在9月23日下午2時在友誼廳會議室推出一款手工茶（Crafternoon Tea）邀請大家品嚐，9月29日下午4時在友誼廳會議室將邀請青少年們通過「中秋燈籠⼯藝」活動，了解傳統中秋習俗，⼀起共度美好時光。

每周六上午11時，市立圖書館將在在電腦室舉辦「⼤學預科研討會」。主題包括如何選擇合適的大學（9月9日）、大學申請（9月16日）、大學論文（9 月23 日）和經濟資助（9月30日）。該系列研討會由華埠服務中⼼贊助。

圖書館的新開放時間為周一、周二中午12時至晚8時；周三至周六上午10時至下午6時。圖書館地址為318 S Ramona Ave, Monterey Park, CA 91754。想要了解更多活動，可以前往圖書館官網：https://www.montereypark.ca.gov/238/Library

圖書館 蒙特利公園市 華埠

上一則

世報嗨中秋／藍月亮肚皮舞團 異域風情

下一則

世報嗨中秋／5隻「好狗公民」 將表演社交禮儀

延伸閱讀

城市傳真／紐約公共圖書館 華麗變身

城市傳真／紐約公共圖書館 華麗變身
新學年將至 法拉盛圖書館辦返校日

新學年將至 法拉盛圖書館辦返校日
蒙市商會宣導節約用水

蒙市商會宣導節約用水
日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏

日本浮世繪名畫神「神奈川沖浪裏」 德圖書館重金收藏
曲怡文爭取350萬撥款 維修布碌崙圖書館

曲怡文爭取350萬撥款 維修布碌崙圖書館
金山僑教中心 故事時間吸睛

金山僑教中心 故事時間吸睛

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美