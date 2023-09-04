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亞裔青少年中心 宣導災難應對知識

記者王若然╱聖蓋博報導
與會者合影。（記者王若然／攝影）
與會者合影。（記者王若然／攝影）

亞裔青少年中心（Asian Youth Center, 簡稱AYC）宣布將與紅十字會合作，通過舉辦講座、設立攤位等方式，為聖谷居民提供如何應對災難相關資訊。

亞裔青少年中心的這項計畫是由加州政府「Listos California」項目贊助和支持。「Listos California」是加州政府災難、緊急狀況應對計畫，旨在提高弱勢群體和社區的應急準備和意識，幫助居民更好了解如何準備和應對可能的洪水、高溫、野火及地震等自然災害。

亞裔青少年中心緊急狀況應對項目經理朱軒鈺介紹，近來災害頻發，加州政府想要通過「Listos California」項目與更多地方組織合作，普及災害應對知識。亞裔青少年中心參與該項目，將與紅十字會合作，推出一系列講座、通過參與社區活動，設置攤位等措施進行災害知識的宣傳。未來詳細的講座安排將公布在亞裔青少年中心網站（https://www.aycla.org/），民眾可自行查看。

出席當天記者會的還有加州眾議員方樹強（Mike Fong）辦公室代表Jennifer Tang，聖蓋博市議員Denise Menchaca，羅斯密（Rosemead）市議員Sandra Armenta以及紅十字會第二區災難救援項目代表。

Jennifer Tang介紹加州眾議員方樹強為該地區所做的努力，包括起草AB1638，規定在重大災難發生時，城市必須提供多語種信息，讓少數族裔居民實時了解事件走向。Jennifer Tang代表方樹強為亞裔青少年中心和紅十字會頒發感謝狀。Denise Menchaca和Sandra Armenta分別介紹各自城市的災難緊急應對措施，紅十字會代表介紹針對不同年齡段民眾的災難知識普及項目。

亞裔青少年中心是非營利組織，最初在國會議員趙美心（Judy Chu）的幫助下成立，剛開始主要服務於聖谷低收入的亞裔家庭。後逐漸發展壯大，服務範圍逐漸擴展至洛杉磯縣聖谷、羚羊谷、東洛杉磯、南洛杉磯等多個地區不同族裔的低收入家庭。亞裔青少年中心的災害宣講項目資金來源自加州政府。

Jennifer Tang（左二）代表加州眾議員方樹強為亞裔青少年中心和紅十字會...
Jennifer Tang（左二）代表加州眾議員方樹強為亞裔青少年中心和紅十字會頒發感謝狀。（記者王若然╱攝影）

亞裔 加州 低收入

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