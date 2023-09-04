洛縣估值官 與北市財政局交流

雙方官員合影留念。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 縣估值官普朗（Jeff Prang）日前與台北市政府財政局官員會面，就應稅財產的估值等議題進行交流。

普朗表示，當前全球各國都在積極尋找更公平、高效的財產評估技術與方法，因此深入了解其他機構的運作方式很重要。他期待洛杉磯縣與台北的相關機構能攜手合作，互相學習，以提供更卓越的社區服務。

在美國，對財產估值官的角色存在普遍誤解。許多人誤以為估值官負責納稅事務，其實他們的職責是確定財產價值。稅款徵收工作，是由稅務局等機構負責執行。例如，民眾買房後，估值官會確定其價值，再由稅務部門計算應納稅款。普朗強調，每個州、每個縣的情況，可能會不同。

普朗進一步說明，在台北，專員們的職責不限於財產估值，還包括稅款徵收。他詢問台北專員們的使命，得知他們的目標是公平、準確地評估當地所有應納稅財產的價值，並基於此收取財產稅，以支持公共服務項目，如公共衛生、道路及醫院等。

普朗指出，專員們在台北引入許多先進技術和方法，這些方法與美國等地區有相符合的地方。能夠向台北專員及其部門學習，普朗感到欣喜。

台北市政府財政局司長游適銘表示，洛杉磯縣估值官辦公室是全美規模最大的辦公室之一，每年需要處理大量不動產估價工作。游適銘讚賞該辦公室的技術和方法，對能夠從洛杉磯縣估值官辦公室獲得經驗感到期待，同時希望能將這些經驗應用到台北市政府的工作中。

在會議的尾聲，雙方互贈禮品，象徵著兩座城市間的友好與合作。與會官員包括洛杉磯縣估值官普朗、洛杉磯縣首席副估值官George Renkei、洛杉磯縣運營助理估值官Scott Thornberry、洛杉磯縣行政助理估值官Steven Hernandez、洛杉磯縣地區估值運營總監Jennifer Budzak，以及台北市政府財政局司長游適銘、台北市政府財務局股長鄭凱晏、台北駐洛杉磯經濟文化辦事處領務組組長鄭如惠。