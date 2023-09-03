H Mart漢亞龍超市 深受南加華人喜愛

種類繁多的即食沙拉和海鮮，深受年輕人喜愛。（記者楊青/攝影）

2017年開始落戶亞凱迪亞 的漢亞龍超市（H Mart），短短六年就成為其超市集團旗下在全國97家分店中的人流冠軍店，同時該店高達35%都是華裔客人，成功擄獲華人 的心。

H-Mart 今年獨家贊助2023年嗨中秋【彩繪燈籠專區】，將在9月16日、17日兩天在R04、R05攤位，為到訪園遊的小朋友免費提供燈籠、燈泡以及畫筆顏料先到先得，送完為止。彩繪燈籠互動活動，能讓小朋友們在繪製傳統燈籠的過程中感受中華文化的魅力，也讓家長和孩子共同度過一段歡樂溫馨的親子時光。

號稱全國分店最多的亞洲超市、美韓全國連鎖超市集團漢亞龍，2007年在華人聚居的鑽石吧開設其加州 第一家實體超市，十年後再開亞凱迪亞分店，巧的是，這兩家位於華人中心社區的分店，都成為該超市集團在全國名列前茅的明星分店，周客流量均達將近2萬人次，在全美亞洲超市中首屈一指。

「品種豐富，新鮮方便，價格具有競爭力，我們一直在努力」，漢亞龍南加州地區總經理崔成鎬（Sung ho Choi）表示，亞洲超市通常都有明顯的族裔特色，但很多人並不感覺漢亞龍是非常純粹的韓國超市。他表示，漢亞龍把自己定位為以韓、日、華裔顧客為主打市場，同時兼顧越、泰、馬來西亞等亞洲食品的聯合國。

漢亞龍亞凱迪亞分店助理經理李尚駿（Sung Joun Lee）表示，雖然很難準確界定客人的族裔，但根據會員卡推斷，該店的客人中約35%的是華人，韓裔24%左右，第二代的亞裔年輕人27%左右。該店的客人不僅是亞凱迪亞和周邊城市的居民，很多人遠從聖伯納汀諾和聖費南度谷過來採購，客人中還有不少喜歡亞洲食品的洋人。

韓國烤肉近年在南加州長紅不衰，漢亞龍名目繁多的韓式烤肉也成為華人民眾的最愛。李尚駿說，以亞凱迪亞和鑽石吧兩家分店爲例，肉類銷售量巨大，每逢周末和節日，整個超市人山人海，他表示，正因為銷售量大，很多時候一天得上貨兩到三次還不夠。

除了烤肉，琳瑯滿目的韓式菜肉沙拉也大受歡迎。超市在日式生魚片基礎上做了改良，除了多種生魚片和魚子、海膽外，還加上海草和各種新鮮即食蔬菜，配上韓式特製的甜辣豆醬，葷素搭配，年輕人特別喜歡，幾乎每天傍晚之前貨架都已清光光。韓國泡麵也是很多民眾的喜愛。崔成鎬表示，每個分店的泡麵品種都在70種以上。

漢亞龍1982年在紐約起家，目前已在全國14州擁有79家分店，再加上科羅拉多州等地的合作企業，分店總數多達97家。其中加州17家，明年南加州再增加奇諾和小西貢分店。