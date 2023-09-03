中興大學校友年會 會長交接

在洪啟耀（中）的見證下，新會長陳麗華（左一）和卸任會長吳蓉華（右一）完成交接。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州 中興大學校友會年會暨會長交接儀式9月2日（周六）在海珍大酒樓舉行，也是疫情後該校友會首度舉辦的實體活動，吸引了眾多嘉賓參與；同日也舉辦義賣活動，籌款捐作中興大學學弟妹獎學金。這場年會不僅凝聚了校友們的情感，也彰顯了中興大學校友會對學術交流和社會服務的持續關注與承諾。

與會嘉賓包括國會議員趙美心 、前加州眾議員伍國慶、核桃市市長伍立倫、僑教中心主任陳敏永、經文處領務組組長鄭如惠和經濟組組長劉倫正、世界日報社長于趾琴、聯合大專校友會會長辛志超、中興大學校友會創辦人陳李琬若等。

卸任會長吳蓉華表示，南加 州中興大學校友會一直與母校保持著緊密聯繫，並將於同日舉辦義賣活動，籌募獎學金幫助中興大學的優秀學生克服家庭經濟困難。她強調，南加州中興大學的校友們一直秉持著校訓「誠、樸、精、勤」。

新任會長陳麗華表示，校友會此次交接儀式格外重要。她呼籲校友們團結一致，秉持「中興人、一家人」的理念服務校友，並將最新的學校情況和信息分享給大家。

中興大學校友中心組長洪啟耀指出，南加州校友會的年會活動，也促進了各地校友會之間的聯繫，中興大學校長也致力於推動不同國家學府之間的合作，以建立更緊密的聯繫。