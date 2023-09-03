南加4機場 長周末人流大增

洛杉磯國際機場在勞工節長周末預計將接待超過110萬名乘客。(取自Getty Images)

南加包括洛杉磯國際機場 （LAX ）、安大略國際機場、約翰韋恩機場及長堤 機場共四個主要機場勞工節連假進出人次皆飆升。

洛杉磯國際機場（LAX) 發言人表示，從8月31日（星期四）到9月4日（星期一），預計將接待超過110萬名乘客。9月1日周五是出行最繁忙的一天，接待了約22萬9000名乘客，而9月4日周一將有22萬名乘客。機場官員表示，與 2019年3月相比，今年的高峰旅行日約佔旅客量的92%，比去年增加了約12%。

除LAX機場外，據安大略國際機場（Ontario International Airport）稱，預計假日周末的乘客數量將超過10萬2000人次，比2022年的數字增長 16.6%。去年，機場在假日周末約有8萬7000名乘客，甚至超出了2019年疫情前的數字。

2022 年勞動節周末期間，超過13萬名旅客經過約翰韋恩機場（John Wayne Airport）。該機場表示，機場預計本周末假期的總旅客人數將與此類似，甚至更高。

與此同時，長堤機場（Long Beach Airport）預計本周四至下周一將接待超過5萬7000 名乘客。最繁忙的出行日是周五和下周一，每天有超1萬2000人次。該機場發言人稱，預計這個勞工節周末機場旅客數量將超新冠疫情前。

由於旅客數量再創高峰，各大機場官員建議，在長周末乘坐國內航班的旅客至少提前兩個小時抵達，對於計畫出國旅行的旅客，強烈建議在出發前三小時抵達。

除航空旅行外，洛杉磯港預計在勞動節周末期間，將有約1萬4000名遊輪乘客登船或下船。洛杉磯港營銷助理總監蔡斯（Christopher Chase）表示：「與 2019 年相比，2023年我們的遊輪乘客數量和遊輪停靠數量實際上增加了一倍。」至於客流量增多的原因，主要是隨著船舶恢復航行，人們對遊輪重新產生興趣，以及該地區靠近墨西哥等熱門目的地。