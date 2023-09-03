南加4機場 長周末人流大增
南加包括洛杉磯國際機場（LAX）、安大略國際機場、約翰韋恩機場及長堤機場共四個主要機場勞工節連假進出人次皆飆升。
洛杉磯國際機場（LAX) 發言人表示，從8月31日（星期四）到9月4日（星期一），預計將接待超過110萬名乘客。9月1日周五是出行最繁忙的一天，接待了約22萬9000名乘客，而9月4日周一將有22萬名乘客。機場官員表示，與 2019年3月相比，今年的高峰旅行日約佔旅客量的92%，比去年增加了約12%。
除LAX機場外，據安大略國際機場（Ontario International Airport）稱，預計假日周末的乘客數量將超過10萬2000人次，比2022年的數字增長 16.6%。去年，機場在假日周末約有8萬7000名乘客，甚至超出了2019年疫情前的數字。
2022 年勞動節周末期間，超過13萬名旅客經過約翰韋恩機場（John Wayne Airport）。該機場表示，機場預計本周末假期的總旅客人數將與此類似，甚至更高。
與此同時，長堤機場（Long Beach Airport）預計本周四至下周一將接待超過5萬7000 名乘客。最繁忙的出行日是周五和下周一，每天有超1萬2000人次。該機場發言人稱，預計這個勞工節周末機場旅客數量將超新冠疫情前。
由於旅客數量再創高峰，各大機場官員建議，在長周末乘坐國內航班的旅客至少提前兩個小時抵達，對於計畫出國旅行的旅客，強烈建議在出發前三小時抵達。
除航空旅行外，洛杉磯港預計在勞動節周末期間，將有約1萬4000名遊輪乘客登船或下船。洛杉磯港營銷助理總監蔡斯（Christopher Chase）表示：「與 2019 年相比，2023年我們的遊輪乘客數量和遊輪停靠數量實際上增加了一倍。」至於客流量增多的原因，主要是隨著船舶恢復航行，人們對遊輪重新產生興趣，以及該地區靠近墨西哥等熱門目的地。
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