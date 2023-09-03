紀欽耀投書美媒 籲挺台入聯合國

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀。(經文處官網)

第78屆聯合國 大會訂於2023年9月5日在紐約召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長投書南加州 「比佛利報」 (Beverly Press)，於該報8月31日刊登本處紀欽耀處長投書，呼籲支持台灣參與聯合國。

紀欽耀在投書中指出，當世界關注俄羅斯入侵烏克蘭的後果，以及台灣正面臨著對抗中國擴張的鬥爭，顯示以規則為基礎的國際秩序對於穩定、和平與全球繁榮是不可或缺的。

台灣海峽穩定的重要性超出其地理範圍之限制。台灣在全球貿易和半導體生產中所扮演的角色與所有人息息相關。該地區的任何衝突都會擾亂全球供應鏈 並對世界經濟產生不利影響。

將台灣排除在聯合國機制之外是無視其為維護和平、世界商貿和科技領域做出有意義的貢獻。台灣參與制定那些與可持續發展、供應鏈韌性和經濟合作相關的政策符合每個人的利益。

紀欽耀於文末呼籲在全世界都在籌備第 78 屆聯合國大會之際，記住全球繁榮的關鍵在於團結和包容。現在是支持台灣在聯合國體系中的合法地位，並利用其專業知識來塑造一個更加安全和繁榮世界的時候。原文鏈接：https://beverlypress.com/2023/08/more-support-urged-for-taiwan/