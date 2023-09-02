我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

洛縣消防局新偵查犬 幫找縱火犯

編譯胡立宗／綜合報導
發現縱火物並坐在旁邊的Julia。（取自洛縣消防局YouTube頻道）
發現縱火物並坐在旁邊的Julia。（取自洛縣消防局YouTube頻道）

洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）本來就有很多狗夥伴，也就是工作犬，不過新來的這隻Julia很不一樣，可以嗅聞出火場內是否有被人放置易燃物，還能依線索找出縱火犯。

洛縣消防局本來還有其他縱火偵查犬（arson dog），但是已經退休，所以現在負責縱火案的只有Julia。兩歲大的Julia是黃金獵犬與拉不拉多的混種。拉不拉多是警界名犬，因為牠們的嗅覺超強，而且充滿狩獵直覺，所以對特定物品的反應非常明確。

多數具備拉不拉多血統的犬隻被培養成搜救犬，少數則成為Julia這樣的特定類型工作犬。Julia最早是由保險公司State Farm訓練為導盲犬，後來改行成縱火犬後才被送到洛縣消防局，全美由State Farm訓練的現役縱火犬共97隻。

Julia在2023年5月抵達洛縣消防隊後，先試著與候選員警相處一個月，如果相處得來，就會進一步成為正式夥伴，並且開始執勤。與Julia搭檔的是警官Casey Flanders，他說每隻狗的搭檔都會經過篩選，預測是否能與牠搭檔，「畢竟每隻都很漂亮，個性也很好，但是合不合得來就要看緣份了」。之後，為了避免外界干擾，Julia只吃夥伴手裡的東西，就算是正餐也一樣。

Julia目前已經協辦十數起案件，但並不是每場火災都要她出動。Casey Flanders指出，要用上Julia有兩個條件，一是現場消防隊員無法判斷起火原因，二是確有縱火可能。

Julia與Casey Flanders 會搜尋兩次，第一次由Julia 帶頭，夥伴跟在後面，第二次則由Casey Flanders帶著Julia探視每個角落。當Julia發現煤油或打火機油等助燃物後，她就會在這個地方坐下來，告訴夥伴這個東西有問題，然後Casey Flanders就會將可疑物品送去化驗。

Casey Flanders 說，人類只能判斷起火原因，但是要確定是否有用助燃劑就得靠狗了。而如果很快就捉到疑犯，Julia 還能協助鎖定真正的縱火犯。

正在找縱火物的Julia。（取自洛縣消防局YouTube頻道）
正在找縱火物的Julia。（取自洛縣消防局YouTube頻道）

縱火 洛縣 退休

上一則

南加、拉斯維加斯 將開通新路肩車道

下一則

史丹福、柏克萊加大 加入大西洋沿岸聯盟

延伸閱讀

紐約市消防博物館 九一一特展開幕

紐約市消防博物館 九一一特展開幕
沙加緬度縣擬辦天燈節 消防局不批准

沙加緬度縣擬辦天燈節 消防局不批准
芝華埠百佳超市大火 交通一度受阻 外牆畫作受損

芝華埠百佳超市大火 交通一度受阻 外牆畫作受損
芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及

芝華埠百佳超市今晨突發大火 華男壁畫大作遭波及
沙袋搶不到 注水防洪堤可替代

沙袋搶不到 注水防洪堤可替代
南加聖蓋博市沙袋一搶而空 備戰颶風這一物品可替代

南加聖蓋博市沙袋一搶而空 備戰颶風這一物品可替代

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
5名嫌犯10天內5次對同一所住宅進行入室盜竊。（ABC 7）

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

2023-08-30 19:30

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元