洛縣消防局新偵查犬 幫找縱火犯

發現縱火物並坐在旁邊的Julia。（取自洛縣消防局YouTube頻道）

洛杉磯縣消防局（Los Angeles County Fire Department）本來就有很多狗夥伴，也就是工作犬，不過新來的這隻Julia很不一樣，可以嗅聞出火場內是否有被人放置易燃物，還能依線索找出縱火 犯。

洛縣 消防局本來還有其他縱火偵查犬（arson dog），但是已經退休 ，所以現在負責縱火案的只有Julia。兩歲大的Julia是黃金獵犬與拉不拉多的混種。拉不拉多是警界名犬，因為牠們的嗅覺超強，而且充滿狩獵直覺，所以對特定物品的反應非常明確。

多數具備拉不拉多血統的犬隻被培養成搜救犬，少數則成為Julia這樣的特定類型工作犬。Julia最早是由保險公司State Farm訓練為導盲犬，後來改行成縱火犬後才被送到洛縣消防局，全美由State Farm訓練的現役縱火犬共97隻。

Julia在2023年5月抵達洛縣消防隊後，先試著與候選員警相處一個月，如果相處得來，就會進一步成為正式夥伴，並且開始執勤。與Julia搭檔的是警官Casey Flanders，他說每隻狗的搭檔都會經過篩選，預測是否能與牠搭檔，「畢竟每隻都很漂亮，個性也很好，但是合不合得來就要看緣份了」。之後，為了避免外界干擾，Julia只吃夥伴手裡的東西，就算是正餐也一樣。

Julia目前已經協辦十數起案件，但並不是每場火災都要她出動。Casey Flanders指出，要用上Julia有兩個條件，一是現場消防隊員無法判斷起火原因，二是確有縱火可能。

Julia與Casey Flanders 會搜尋兩次，第一次由Julia 帶頭，夥伴跟在後面，第二次則由Casey Flanders帶著Julia探視每個角落。當Julia發現煤油或打火機油等助燃物後，她就會在這個地方坐下來，告訴夥伴這個東西有問題，然後Casey Flanders就會將可疑物品送去化驗。