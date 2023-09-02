CBP查獲567磅冰毒 價值逾56萬元

美國海關和邊境保護局（CBP）8月28日在Calexico East Cargo Facility的貨運設施內發現100個裝有冰毒的包裹。（CBP提供）

美國海關和邊境保護局（CBP ）上月底在Calexico East Cargo Facility的貨運設施內發現100個裝有冰毒的包裹。 這些毒品 被藏在從墨西哥 入港的一批貨物行李袋中。

8月28日下午5時左右，CBP官員在Calexico East Cargo Facility貨運設施遇到一名45歲男性，他駕駛一輛2023年款的牽引拖車。 這名男子出示總共三輛拖拉機的入關清單，申請進入美國。 在初次檢查發現異常後，CBP警員將該男子和他運送的拖拉機轉交給二次檢查部門進行進一步檢查。

CBP警員調查後發現，第二輛拖拉機內可能有異常情況，隨後警犬執法小組趕赴現場，並嗅出車內藏有毒品。警員從車內的五個行李袋中，找到100個包裹。 經現場測試，這些毒品為甲基苯丙胺（即冰毒），總重量567.6磅，黑市價估計為56萬7600元。

CBP Calexico地區港口總監Roque Caza表示，毒販採用各種創新方式將毒品走私過境，CBP將堅定不移履行使命，繼續打擊和阻止毒品流入美國。運送毒品的男子被逮捕並移交給國土安全部（DHS）進行進一步調查。