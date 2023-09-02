TOUS les JOURS多樂之日法式麵包店已開百家 華人成第二大加盟商

韓國TOUS les JOURS（多樂之日）法式亞洲麵包糕點連鎖店全美開足100家，華人位列第二大加盟商。（業者提供）

韓國TOUS les JOURS（多樂之日）法式亞洲麵包糕點連鎖店全美開足100家，華人 位列第二大加盟商。多樂之日為加盟商提供產品和技術支持，快速進入正軌且條件優惠，為有志創業的人們提供無限商機。

TOUS les JOURS（多樂之日）是一家法式亞洲麵包糕點連鎖店，自2004年進入美國市場以來，以其精緻的法式亞洲風味糕點而知名。這家連鎖店名字的法語意為「每一天」，象徵著每天都為顧客提供新鮮、美味的糕點體驗。

對於TOUS les JOURS提供的加盟計畫，華人加盟商Alex段表示，他現已開創了三家TOUS les JOURS加盟店。起因是他在紐約吃過這種麵包，很好吃，而他所在的地方沒有TOUS les JOURS麵包店，就產生了加盟的想法。

Alex段自己有做餐飲的經驗，但是開第一家加盟店前還是會擔心開店營業需要花很多功夫。但加盟後發現並沒有想像中那麼複雜。新店籌備階段，TOUS les JOURS會安裝開店需要的設施，幫助運營一周時間及做後廚培訓。如果營業日遇到問題，可通過短信詢問，回覆非常快速。

多樂之日提供全方位服務，從開店前的地點選擇和店內設計，到經營管理和市場推廣策略，都有專業團隊提供協助。（品牌提供）

他說，TOUS les JOURS會提供發麵團，店內烘焙就好，且他們有很高的品質管理標準，麵包只賣當天，總部還會定期來檢查衛生。每家店的加盟費幾萬元，如果加盟商有一定開店運營經驗或烘焙經驗會讓店鋪更快走上正軌。

CJFood商業發展經理Sojung Her表示，TOUS les JOURS的加盟店目前在全美開了100家店，加盟商最多是韓裔 ，其次就是華人。

TOUS les JOURS在全球共有1967家店，美國的100家店裡只有兩家是總部自營的，其他都是加盟店，遍布27個州，目前在洛杉磯、亞凱迪亞、鑽石吧、富樂頓均有門店。TOUS les JOURS最初是針對亞裔 口味，但如今店鋪已不局限在亞裔聚集地區，很多其他族裔也喜歡TOUS les JOURS的蛋糕，因為蛋糕的味道很新鮮。和美國麵包店都是個人或家庭經營相比，TOUS les JOURS做到麵包產業化，提供200多種麵包種類。客人可以嘗試品味，最後就會成為忠實的消費者。

TOUS les JOURS做到麵包產業化，提供200多種麵包種類。（品牌提供）

她說，在2022年，「多樂之日」名列Franchise Times的500強，排名第122位，這象徵著該店在美國特許經營市場上的崛起。TOUS les JOURS賣得最好且利潤最高的單品是蛋糕，尤其是草莓水果蛋糕。加盟多樂之日，就會獲得專業特許經營團隊的全程支持，包括培訓和指導、菜單和產品開發、供應鏈管理、廣告和市場推廣，以及持續的業務指導，確保加盟店順利運營並取得成功。

TOUS les JOURS賣得最好且利潤最高的單品是蛋糕，尤其是草莓水菓蛋糕。（業者提供）

根據2022年度統計，前十家店鋪的平均年銷售額為358萬3556元，所有店鋪的平均年銷售額為176萬3680元。未來還會在亞特蘭大開設工廠，讓產品完全在美國生產，且繼續推出只在美國出售的新品。

TOUS les JOURS對加盟成員很友好且提供及時的客服和疑問解答服務， 通常加盟合約是十年，且提供三周培訓。想瞭解有關特許經營計畫的詳細信息，可至多樂之日官方網站www.tljus.com/franchise查詢。