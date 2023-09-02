我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部連14起槍匪入室搶劫 針對亞裔長者

非裔孕婦拒下車接受盤查 遭俄州警擊斃「一屍兩命」畫面曝光

TOUS les JOURS多樂之日法式麵包店已開百家 華人成第二大加盟商

記者張宏╱洛杉磯報導
韓國TOUS les JOURS（多樂之日）法式亞洲麵包糕點連鎖店全美開足100家，華人位列第二大加盟商。（業者提供）
韓國TOUS les JOURS（多樂之日）法式亞洲麵包糕點連鎖店全美開足100家，華人位列第二大加盟商。（業者提供）

韓國TOUS les JOURS（多樂之日）法式亞洲麵包糕點連鎖店全美開足100家，華人位列第二大加盟商。多樂之日為加盟商提供產品和技術支持，快速進入正軌且條件優惠，為有志創業的人們提供無限商機。

TOUS les JOURS（多樂之日）是一家法式亞洲麵包糕點連鎖店，自2004年進入美國市場以來，以其精緻的法式亞洲風味糕點而知名。這家連鎖店名字的法語意為「每一天」，象徵著每天都為顧客提供新鮮、美味的糕點體驗。

對於TOUS les JOURS提供的加盟計畫，華人加盟商Alex段表示，他現已開創了三家TOUS les JOURS加盟店。起因是他在紐約吃過這種麵包，很好吃，而他所在的地方沒有TOUS les JOURS麵包店，就產生了加盟的想法。

Alex段自己有做餐飲的經驗，但是開第一家加盟店前還是會擔心開店營業需要花很多功夫。但加盟後發現並沒有想像中那麼複雜。新店籌備階段，TOUS les JOURS會安裝開店需要的設施，幫助運營一周時間及做後廚培訓。如果營業日遇到問題，可通過短信詢問，回覆非常快速。

多樂之日提供全方位服務，從開店前的地點選擇和店內設計，到經營管理和市場推廣策略，...
多樂之日提供全方位服務，從開店前的地點選擇和店內設計，到經營管理和市場推廣策略，都有專業團隊提供協助。（品牌提供）

他說，TOUS les JOURS會提供發麵團，店內烘焙就好，且他們有很高的品質管理標準，麵包只賣當天，總部還會定期來檢查衛生。每家店的加盟費幾萬元，如果加盟商有一定開店運營經驗或烘焙經驗會讓店鋪更快走上正軌。

CJFood商業發展經理Sojung Her表示，TOUS les JOURS的加盟店目前在全美開了100家店，加盟商最多是韓裔，其次就是華人。

TOUS les JOURS在全球共有1967家店，美國的100家店裡只有兩家是總部自營的，其他都是加盟店，遍布27個州，目前在洛杉磯、亞凱迪亞、鑽石吧、富樂頓均有門店。TOUS les JOURS最初是針對亞裔口味，但如今店鋪已不局限在亞裔聚集地區，很多其他族裔也喜歡TOUS les JOURS的蛋糕，因為蛋糕的味道很新鮮。和美國麵包店都是個人或家庭經營相比，TOUS les JOURS做到麵包產業化，提供200多種麵包種類。客人可以嘗試品味，最後就會成為忠實的消費者。

TOUS les JOURS做到麵包產業化，提供200多種麵包種類。（品牌提供）
TOUS les JOURS做到麵包產業化，提供200多種麵包種類。（品牌提供）

她說，在2022年，「多樂之日」名列Franchise Times的500強，排名第122位，這象徵著該店在美國特許經營市場上的崛起。TOUS les JOURS賣得最好且利潤最高的單品是蛋糕，尤其是草莓水果蛋糕。加盟多樂之日，就會獲得專業特許經營團隊的全程支持，包括培訓和指導、菜單和產品開發、供應鏈管理、廣告和市場推廣，以及持續的業務指導，確保加盟店順利運營並取得成功。

TOUS les JOURS賣得最好且利潤最高的單品是蛋糕，尤其是草莓水菓蛋糕。...
TOUS les JOURS賣得最好且利潤最高的單品是蛋糕，尤其是草莓水菓蛋糕。（業者提供）

根據2022年度統計，前十家店鋪的平均年銷售額為358萬3556元，所有店鋪的平均年銷售額為176萬3680元。未來還會在亞特蘭大開設工廠，讓產品完全在美國生產，且繼續推出只在美國出售的新品。

TOUS les JOURS對加盟成員很友好且提供及時的客服和疑問解答服務， 通常加盟合約是十年，且提供三周培訓。想瞭解有關特許經營計畫的詳細信息，可至多樂之日官方網站www.tljus.com/franchise查詢。

華人 亞裔 韓裔

上一則

聖蓋博谷自然後花園 9.23免費牧場遊 9.5起報名

下一則

華資地產武林大會 研討行業發展、市場走勢

延伸閱讀

TOUS les JOURS 招募加盟商

TOUS les JOURS 招募加盟商
想要創業 知名烘焙品牌TOUS les JOURS 徵加盟

想要創業 知名烘焙品牌TOUS les JOURS 徵加盟
想創業加盟國際連鎖 人人都可成為TOUS les JOURS加盟店業主

想創業加盟國際連鎖 人人都可成為TOUS les JOURS加盟店業主
想要創業嗎？無需烘焙經驗，人人都可以

想要創業嗎？無需烘焙經驗，人人都可以
日本網紅「奶油冰麵包」跨洋 洛城多家Mitsuwa超市上架

日本網紅「奶油冰麵包」跨洋 洛城多家Mitsuwa超市上架
走過香港半世紀…香香麵包、新志記月底熄燈 好味道成回憶

走過香港半世紀…香香麵包、新志記月底熄燈 好味道成回憶

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
5名嫌犯10天內5次對同一所住宅進行入室盜竊。（ABC 7）

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

2023-08-30 19:30

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元