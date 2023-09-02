華資地產武林大會 研討行業發展、市場走勢

2023武林大會（優秀地產經紀人大會）現場。（記者啟鉻／攝影）

華資地產市場推廣公司日前在鑽石吧 中心舉辦優秀地產經紀人大會，組織者起了一個響亮的名字「2023武林大會」，參與者非常踴躍。組織者表示，利用這個平台，將地產公司和經紀人聚在一起，共同推動華人 及整個亞裔地產行業發展。

活動共有七位講員和嘉賓，來自不同地產公司，演講題目包括「經紀人如何彎道超車，實現半年內崛起」、「如何化路人為鐵粉，讓客人對你忠心耿耿」、「學會這八招，拿Listing如探囊取物」。活動還就「From 0 to Hero，做到這些你也能成為千萬經紀」、「內行人眼中的2023-2024年房地產 市場走勢前瞻」、「接待千萬美金級別的客戶，如何做到會說話」、「經紀人如何正確地參與商業地產買賣」四個題目邀請參與者討論。南加立功地產學院創辦人袁立功也受邀參加大會。

活動組織者是The House Club地產市場推廣公司。首席運營官Ocean Zhao表示，這是該公司舉辦的第十屆地產經紀人大會。公司面向北美市場，擁有超過8000個會員，交易總額超百億元。地產行業隨經濟起起伏伏，過去十年這種情況時常發生。地產業上行的時候，不缺乏客源，地產經紀通常都很忙。而當行業下行時，就需要市場推廣來幫忙。這個活動，正是地產經紀培訓充電的好機會。

講員之一、領先地產集團總裁龔朋良（Calvin Gong）表示，房地產經紀人要經過專業訓練，具備專業的知識，而多數經紀人都不夠專業。這是一個服務人的行業，經紀人要正直誠懇，因為房子可能是多數消費者一生中最大的投資，所以要求經紀人忠誠，盡可能告知細節，比如住宅內是否有人意外過世、是否漏過水，經紀人絕不能為賺佣金，而故意向買家隱瞞一些房屋的負面狀況。

參與活動的地產經紀Grace Liu表示，經紀人行業淘汰率較高，如果不經常充電，很難應對職場挑戰。她說，華人經紀之間競爭也很激烈，要不斷充實自己，更要學會利用各種社媒及專業資訊保持學習。