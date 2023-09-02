洛市議員提案 嚴打工資盜竊

勞工節將至，洛杉磯 市議員馬丁內斯（Hugo Soto-Martínez）和麥克奧斯克（Tim McOsker）提出新立法以打擊工資盜竊問題。這項動議將強化工資和工時違規行為的執法面，並改善市政部門之間的協調性，以有效幫助和支持工資盜竊的受害者。

所謂的工資盜竊（Wage theft），意思是資方少給員工應有的薪資。洛杉磯縣低薪工人中有高達88%的人都曾經歷過工資盜竊，尤其以移工、婦女和有色人種遭到的迫害最嚴重。低薪居民估計每年損失約12.5%的工資，嚴重加劇住房不安全、無家可歸以及貧困問題。

第一項動議旨在賦予負責工資標準城市辦公室權力，調查工資和工時違規行為，以及超時工資、用餐與休息時間、薪資遲付和小費違規等行為。以前，只有州政府能介入調查，但由於缺乏執法資源，導致執法不力。

第二項動議要求工資標準城市辦公室和民事權利、人權平等部門回報有效合作模式，以便讓工人無論在何處舉報工資盜竊，都能得到幫助。目前，不同的市政部門負責執行不同類型的就業 違規行為，因而可能導致在執法和索賠時出現困難。

「工資盜竊是造成洛杉磯貧困和無家可歸問題的來源之一」，馬丁內斯說。「每年的薪資盜竊損失超過10億美元，我們卻嚴重缺乏必要資源，以確保工人能夠獲得應得的工資和福利。」麥克奧斯克表示：「企業認為他們不會被追究責任，而我們必須為這些員工發聲。」

在8月，議員還提出一項動議，要求市檢察官針對工資盜竊起訴時所需資源和人員進行分析和建議。此前，洛杉磯工人中心網路發布文件指出，洛杉磯是全國工資盜竊之冠，比紐約和芝加哥等城市的工資盜竊率高出20%。這些動議將在市議會的民權、平等、移民、老年和殘障委員會中審議，然後移交給全體市議會進行投票 。