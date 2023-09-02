法國富豪 70億買CAA經紀公司

好萊塢 重要的幾家經紀公司近年來都積極引進資本以拓展多元業務。最新消息是，法國富豪皮諾特（Francois-Henri Pinault）可望以70億元買下「創新藝人經紀公司」（Creative Artists Agency，簡稱CAA）的多數股份。

CAA經紀公司旗下名人包括布萊德彼特（Brad Pitt）與籃壇的Chris Paul。有趣的是，皮諾特的妻子、演員莎瑪・海耶克（Salma Hayek）的合約也是由CAA管理。

皮諾特希望買下TPG Inc.持有的股份，以旗下藝人增加自家企業的曝光度。皮諾特的開雲（Kering SA）擁有Gucci等奢侈品品牌，他個人也持有拍賣公司佳士得（Christie's）與不少酒莊。TPG Inc.自2010年開始持有CAA股份，2014年持股過半。除了皮諾特，新加坡 主權基金淡馬錫也透過購入中國CMC Capital增加對CAA的持股。

皮諾特2022年對CAA股權的出價為55億元，現今加碼15億元。61歲的皮諾特意在透過專精藝人代言的CAA，擴展事業版圖。CAA經紀公司1975年成立，主力是演員、導演、製作人、運動員、音樂家的經紀約。

不過好萊塢的第二大經紀業者Endeavor Group Holdings Inc. 則傾向多角發展，已經入主終極格鬥的Ultimate Fighting Championship、職業騎牛的Professional Bull Riders，與職業摔角的World Wrestling Entertainment Inc.，經紀子公司WME的營收也占集團的營收的三分之一。第三大的United Talent Agency去年則由瑞典 私人企業EQT AB收購。