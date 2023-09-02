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周末這樣玩／聖塔莫尼卡峭壁公園 濃濃南加風

記者蕭愛／聖塔莫尼卡報導
聖塔莫尼卡海濱公園日落景色特別優美。（記者蕭愛／攝影）
聖塔莫尼卡海濱公園日落景色特別優美。（記者蕭愛／攝影）

南加最有名的聖塔莫尼卡海灘，其東側峭壁上有一狹長數哩的公園，從10號高速公路到海洋路出口，有最好的海灘景觀，一年四季地中海型好天氣，還有玫瑰花園、高聳椰子樹，是南加風味十足的海濱公園。

影音來源：蕭愛提供

這個峭壁公園名帕利塞茲（Palisades），是被稱為聖塔莫尼卡教母的Arcadia Bandini de Stearns Baker女士，百年前捐獻土地給聖塔莫尼卡市政府，指定作為公園，讓所有人都能享受海濱美景，而不是作為富人的豪華別墅。

夕陽西下，公園居高臨下，是欣賞夕陽美景美景好地方。（記者蕭愛／攝影）
夕陽西下，公園居高臨下，是欣賞夕陽美景美景好地方。（記者蕭愛／攝影）

百年來公園早已是聖塔莫尼卡著名景點的一部分，成為標誌性公園。在公園中間的玫瑰花園，設置她的紀念銅像，感謝她對聖塔莫尼卡的至死不渝的熱愛和慷慨捐獻，造福無數人群。她生於1827年，死於1912年，享年85歲。

帕利塞茲公園 視野開闊

擁有開闊視野的帕利塞茲公園，就在聖塔莫尼卡海灘上方，寬廣又綿長的海灘與公園平行。有人說它是腳不會沾沙的海灘，不用踩沙，一樣享受和煦海風、波濤海景。最南端的摩天輪遊樂設施、橘紅色大洋傘休閒派對區，都盡在眼下。從公園有幾個樓梯步道，可以順著水泥樓梯走到海灘。

公園內有五座退伍軍人紀念碑。（記者蕭愛／攝影）
公園內有五座退伍軍人紀念碑。（記者蕭愛／攝影）

懸崖邊上的步道，建有別致水泥欄杆，倚欄欣賞海景、或坐在旁邊綠色座椅上，吹著海風，都是美好的享受。早上晨跑、黃昏散歩，永遠有不斷的人潮。

公園展示似洋蔥藝術品。（記者蕭愛／攝影）
公園展示似洋蔥藝術品。（記者蕭愛／攝影）

在松樹下吊床納涼真愜意。（記者蕭愛／攝影）
在松樹下吊床納涼真愜意。（記者蕭愛／攝影）

百年老公園有得天獨厚的好位置，公園也陸續增添藝術創意作品。在玫瑰花園南側有個像洋蔥又像大貝殼的雕塑，是拜爾奧克斯（Baile Oakes）的作品。在海邊路（Beach Path）的旁邊斜坡附近，還有像一艘帆船的創作品，綠色柱子斜向天空，圍繞綠柱是座椅，可以坐在椅上休息觀景。再往前端還有五個退伍軍人紀念碑。

蒼勁有力的加州杜松老樹幹。（記者蕭愛／攝影）
蒼勁有力的加州杜松老樹幹。（記者蕭愛／攝影）

海濱公園高聳入雲西鈴石南花。（記者蕭愛／攝影）
海濱公園高聳入雲西鈴石南花。（記者蕭愛／攝影）

沙漠植物遍布整個公園，更引人讚嘆是好幾株蒼勁有力的老樹幹，它們經過風吹雨打、根盤裸露，像歷經蒼桑、滿臉皺紋的老者，然而樹枝前端還是長出翠綠葉片，它是California Juniper加州杜松。獨特造型引來眾人留影。高聳入雲的椰子樹，西鈴石南花都極有加州獨特風味，拍照留念的人特別多。

狹長公園的中間還有個很大的野餐區，它是在三棵大榕樹的下面，榕樹看起來很年輕，可是枝葉茂密，造就一大片陰涼區，底下有十幾個野餐桌，是團體聚餐的好地方。

如茵綠地 可靜坐可開唱

狹長公園中間，仍然有許多如茵綠草地，有小團體圍成圓圈，在樹下靜坐；也有年輕人在兩株樹中掛起吊床，輕鬆搖晃享受樹下清涼。更有好多人擺上樂器、麥克風，在公園舉行個人演唱會。

榕樹下是團體野餐區。（記者蕭愛／攝影）
榕樹下是團體野餐區。（記者蕭愛／攝影）

黃昏時分遊客更多了，帕利塞茲公園的落日是出名的美，它居高臨下，毫無遮掩，每個角落都可以欣賞到落日餘暉美景，加上高聳椰子樹、龍舌蘭屬的世紀植物陪襯，每個景像圖畫一般。而落日的反方向，一輪明月已經迫不及待的掛在樹影中。

公園內少有的涼亭長廊。（記者蕭愛／攝影）
公園內少有的涼亭長廊。（記者蕭愛／攝影）

聖塔莫尼卡無論是海灘、市區都是熱門景點，每到假日遊客特別多，很難停車。帕利塞茲公園旁有限時投幣停車位。

在公園閒逛半天，只見一個帳篷設在洋蔥藝術作品旁，顯然是無家可歸的人所搭建，此外看見幾個帶著行李箱的人，可能夜晚他們就留宿在公園長椅上了。至少白天公園不見太多流浪漢蹤影，公園還能維持優雅美麗形象。

帕利塞茲公園（Palisades）

地址：Ocean Ave, Santa Monica, CA 90401

聯絡電話：(310)458-8300

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