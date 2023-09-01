原聲童聲合唱團南加募款逾20萬 支持台灣偏鄉兒童

洛杉磯的協辦單位齊聚一堂，對於原聲童聲合唱團的出色表現讚不絕口。（記者張庭瑜/攝影）

台灣原聲童聲合唱團南加 訪演的協辦單位，日前在洛杉磯華僑文教服務中心舉行募款成果記者會，公布本次訪演募款和售票收入合計超過20萬元，協辦單位特別感謝鄉親、僑團及僑領的熱心支持。

台灣原聲童聲合唱團7月27日在聖蓋博 大劇院演出成功，吸引超過1000名觀眾。日前特別舉行記者會，邀請活動顧問及合辦單位負責人一同出席，公布現募款結果、售票情況以及盈餘捐贈等相關資訊。

洛僑中心主任陳敏永表示，對於這次募款成功感到由衷的感謝和欣慰。他指出，這是大家共同努力的成果，並特別感謝協會的會長和成員們的支持。

僑務委員温玉玲也表示，感謝原聲合唱團的演出，並強調這次募款活動的意義非凡。原聲合唱團將台灣元素和原住民 文化融合演出，同時也呈現了齊柏林的空拍影片，讓大家再次欣賞台灣的美麗。

李崇正會計師對本次募款成果進行了詳細介紹。他強調，這次活動受到廣泛的支持，募款金額和售票收入等合計已超過20萬元，這一數字令人振奮。他特別感謝會長和整個團隊的不懈努力，並強調這只是起點，未來他們將繼續致力於為台灣偏鄉的小朋友提供幫助。

華興保險負責人張國興也表示，這次活動使自己深受啟發，讚揚原聲合唱團的成長和努力。他透露將前往台灣拍攝原聲合唱團的成長情況，並希望能將這些信息與大家分享，請大家一起關心這些孩子的未來。

在記者會上，協辦單位強調本次活動的成功和意義，並感謝所有支持者的參與，最終成果令人驚喜。原聲童聲合唱團以他們的音樂和故事，贏得了眾多支持者的關心和支持。