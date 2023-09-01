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聖伯納汀諾市 擬6年內新建8123棟住宅

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
圖為在南加內陸地區城市的一處住宅施工地點。（記者啟鉻／攝影）
圖為在南加內陸地區城市的一處住宅施工地點。（記者啟鉻／攝影）

加州聖伯納汀諾市(San Bernardino)在可能違反加州「住房要素法」(Housing Element Law)的壓力下，近日與加州司法廳達成協議。該市需在2024年2月前更新住房計畫，在未來六年內新建8123棟住宅，達到加州住房要素法的要求。

這項協議由加州檢察長邦塔(Rob Bonta)8月29日宣布，但仍須獲得法院的最終批准。住房要素法規定，加州每個城市與縣政府需要定期更新住房計畫，提供足夠的房屋，分擔加州住房需求。

據加州住房和社區發展部提供資訊，加州目前有195個城市，即36％的城市未能遵守住房要素法，聖伯納汀諾市是其中之一，同樣遭到指控內陸地區城市還有奇諾(Chino)、利維多(Rialto )及厄浦蘭(Upland)等。

聖伯納汀諾市府發言人克勞斯(Jeff Kraus)表示，城市發展一直積極遵循「住房要素法」，此次與加州司法廳達成協議也很好說明這一點。

聖伯納汀諾市未能在2021年10月15日開始的最新周期內完成住房計畫更新，因市府未能提交住房要素草案，加州住房和社區發展廳(California Department of Housing and Community Development)在2022年4月向聖伯納汀諾市發出警告信，聖伯納汀諾市在一個月後回應，承諾在2022年10月提交住房要素草案。然而，該市無法在目標日期前完成草案。加州住房和社區發展廳隨後向聖伯納汀諾市發出違規通知，警告違規行為可能產生後果，包括尋求加州檢察長向法院提告。

2023年2月，有非營利組織聯盟提告聖伯納汀諾市府，稱市府沒有提交住房要素草案，未履行其職責。根據州府規定，如果未能遵守「住房要素法」，聖伯納汀諾市將面臨罰款。

聖伯納汀諾市被要求根據加州住房和社區發展部規定，新增8123棟住宅，其中約30％必須是提供給收入低至極低家庭的可負擔住房。

加州州長紐森表示，對於未遵循法律，未滿足住房配額要求的城市，州府將採取行動追究。他指出，州府在必要時會採取法律行動，以確保各市、縣政府，滿足居民的住房需求。

加州 紐森 南加

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