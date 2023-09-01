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世報「嗨中秋」園遊會 萬元大獎現場抽

天普市訊
「嗨中秋」兩天現場抽獎環節獎品超豐富。（洛杉磯世界日報製作）
「嗨中秋」兩天現場抽獎環節獎品超豐富。（洛杉磯世界日報製作）

世界日報洛杉磯社與天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，即將於9月16日、17日在天普市府前公園熱鬧開幕，兩天活動將為到場民眾準備上萬元大抽獎，其中長榮航空豪經艙和華航經濟艙機票將最吸引人。

每年「嗨中秋」活動都能吸引南加州各族裔人潮到場園遊。（本報檔案照）
每年「嗨中秋」活動都能吸引南加州各族裔人潮到場園遊。（本報檔案照）

16日、17日兩天晚7時30分，現場都將抽出機票頭獎。首先9月16日機票大獎是由中華航空公司（China Airlines）提供的洛杉磯（或安大略）至台北來回經濟艙機票。中華航空目前每周有10個航班從洛杉磯國際機場（LAX）起飛，除夜間每天一班外，每周一、三、五還有下午出發的航班。中華航空從安大略機場（ONT）飛台北的航班，則是每天有夜間航班。

9月17日晚7時30分，現場將抽出活動最大獎，由長榮航空（Eva Air）提供的洛杉磯台北豪華經濟艙來回機票一張。長榮航空2023年再次榮獲「航空界奧斯卡」美譽的SKYTRAX五星級航空公司認證，是台灣唯一獲得此項殊榮的航空公司，同年也獲評全球十大最佳航空公司，彰顯長榮航空服務品質穩定性。

今年參與活動的H Mart超市，也為兩天現場抽獎環節準備了誠意滿滿的好禮。兩天現場將各有一位幸運兒抽到H Mart超市提供的價值500元代金商品券。H Mart超市還暖心準備面額50元的商品券現場抽獎，讓更多來賓有機會獲得。

以「激勵健康生活」為品牌願景的健康科技先鋒OSIM（傲勝）公司，也為本次「嗨中秋（Hi Autumn）」用心準備獎品，兩天都將送出URoller Xsports按摩器，以及公司口碑產品肩頸按摩儀。此外，店家也準備價值20元的代金券在現場抽出，嘉惠新老客戶。

「嗨中秋」適合舉家同遊，現場熱鬧又歡樂。（本報檔案照）
「嗨中秋」適合舉家同遊，現場熱鬧又歡樂。（本報檔案照）

除機票、代金券、按摩儀器等好獎外，兩天主舞台還將有現場互動節目，Sanzo氣泡水、FamiWare精美餐具套裝、牛頭牌拌麵、美國太子行太子牌速溶飲料、楊協成飲料等，獎品琳瑯滿目，只要民眾參與主舞台互動環節，就有機會獲得驚喜好獎，讓今年的「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊會收穫滿滿。

「嗨中秋」活動將於9月16日(周六)中午12時至晚間10時、17日(周日)中午12時至晚間9時舉辦，地點位於天普市政府前天普公園（Temple City Park 5939 Golden West Ave, Temple City, CA 91780）。活動諮詢熱線：323-268-4982 分機（Ext）：600。

洛杉磯國際機場 天普 長榮

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