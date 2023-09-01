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聖蓋博市新警局長Edward Elizalde 5日上任

聖蓋博訊
聖蓋博市（San Gabriel）即將迎來新的警察局長Edward Elizalde，他將於9月5日正式上任。（取自聖蓋博市府）
聖蓋博市（San Gabriel）即將迎來新的警察局長Edward Elizalde，他將於9月5日正式上任。（取自聖蓋博市府）

華人聚集的城市聖蓋博市（San Gabriel）即將迎來新的警察局長Edward Elizalde，他將於9月5日正式上任。

Edward Elizalde有28年執法、與社區合作、預算策略管理經驗。他的警察生涯開始於阿罕布拉市（Alhambra），最初為一名公共安全警察，之後一路晉升至阿罕布拉市警局副局長，責任領域包括監管巡邏隊、個人訓練、調查、派遣以及警局預算、投資項目。

Edward Elizalde在克萊蒙特研究生大學（Claremont Graduate University）獲得管理學碩士學位，在洛杉磯州立大學（Cal State LA）獲得了犯罪公正學士學位。他目前正在攻讀組織領導學士學位。

聖蓋博市經理Mark Lazzaretto 說，「我們對Edward Elizalde的經驗和視野很有信心。他將在加強公共安全、警民連結上扮演重要角色。」

聖蓋博市長John R Harrington介紹說，「公共安全是我們社區最重要的事務」、「Edward Elizalde之前領導力的表現無疑會讓居民從中受益，並繼續帶領聖蓋博市警局成為聖谷最好的公共安全機構之一。」

Edward Elizalde說：「很榮幸被選為聖蓋博市警局局長。我將在前人基礎上繼續努力，與各位警員、社區民眾、地方機構合作，確保聖蓋博市成為每個人的安全、友好城市。」他將在9月5日的市議會上宣誓就職。

聖蓋博 預算 阿罕布拉

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