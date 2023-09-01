惠提爾市長者屋內遇襲1死 警公布監控畫面緝凶

嫌犯在惠提爾市多處住宅間來回奔跑，毫無預警地進行隨機襲擊。（abc7截圖）

洛杉磯 縣惠提爾市（Whittier）8月28日發生兩起針對年長受害者的獨立襲擊事件，引起社區廣泛關注。不幸的是，其中一起事件，導致一名年長者喪生。洛杉磯縣警局（LASD）正積極展開調查，呼籲公眾提供線索，協助追嫌。

洛縣 警局指出，83歲的受害者亞歷山大（Rolland Alexander）8月28日被發現倒臥在地，儘管急救人員迅速趕到現場進行搶救，但亞歷山大仍因傷勢過重去世，他身上有明顯刀傷。亞歷山大的鄰居凱沃爾金（Lori Kevorkin）感到非常震驚，她形容亞歷山大是一位充滿幽默感和友好性格的退伍軍人，對這起突如其來的悲劇感到難以想象。

8月30日的新聞發布會上，洛縣警局局長盧納（Robert Luna）展示監控畫面，顯示嫌犯8月28日下午進入受害者未上鎖的住宅。數分鐘後，嫌犯駕駛受害者的銀色豐田 RAV4離開，車牌號為VPH289。同時，警方還指出，在亞歷山大遇害前，嫌犯還曾進入惠提爾市Fernview街15500號的另一座未上鎖住宅，但被屋內年長者的兒子阻止。

根據監控的時間推測，盧納研判謀殺可能發生在8月28日下午2時45分左右。監控畫面還顯示，受害者的汽車曾在案發當晚經過安大略，並在奇諾市停留。警方認為，嫌犯很可能在8月28日一直駕駛從受害者處搶來的汽車。

嫌犯是一名年約30歲、有鬍子的短髮男性，身高約5呎8吋，體重約150磅。盧納警長進一步補充，該嫌犯可能是流浪漢，案發時身穿深色褲子和棕褐色襯衫。他呼籲任何在惠提爾至奇諾地區，或安大略市等其他地方看到與車牌號為VPH289的車輛相符車輛的民眾，立即撥打警方凶案調查熱線323-890-5500。同時，他也鼓勵希望匿名舉報的民眾，撥打滅罪熱線800-222-8477。