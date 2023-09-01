我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

洛城新語╱「小鎮做題家」應獲更多關注

洛城新語
洛城新語
洛城新語

中國留學生齊太磊開槍射殺導師案震驚全美，雖然案件起因仍待警方調查，但根據齊太磊在社群上的留言，他的留學生活存在不少工作與人際交往的困擾。而齊太磊「小鎮做題家」的身分，似乎也讓他更難融入到群體當中。為何寒門貴子會走上開槍殺人的極端，值得深思。

「小鎮做題家」現象在中國大陸較為普遍，原是該群體的自我調侃，指的是出生在小城鎮，大多數時間用於讀書，擅長應試但缺乏視野與資源的學生。他們憑藉刷題和應試能力，經過高考的角逐從小城鎮考入一流高校，此後發現優異的成績帶來的光環逐漸瓦解，特別是與來自大城市的同學對比後，在思維、眼界、家境、社交能力等方面存在嚴重差距，進而對新環境的適應存在諸多問題。

齊太磊就很符合「小鎮做題家」的身分，他家裡很窮，只能通過高考改變命運。齊太磊把大多數的時間投入到「做題」中，導致他無暇發展其他愛好，想要交到朋友、融入群體，變得困難。齊太磊在社群平台X上抱怨，他希望項目負責人（PI）協助應付女生和喜歡搬弄是非的人，顯然他的留學生活中，人際交往不是太順利。

齊太磊開槍射殺導師，很難不讓人聯想到愛達荷大學中國留學生盧剛槍殺5人案。盧剛同樣將槍口對準教授，盧剛同樣出生在不富裕的家庭，盧剛同樣在人際交往中存在問題，他被同學形容為怪人，案發前全心投入學習與研究，沒有親密的朋友。在盧剛的遺書中，可以讀到滿滿的怨氣，他將部分走上極端的原因，歸咎於出生。「我的父母沒有經濟實力，他們一竅不通，不能在學校上給我指導，我今天到這一步，也可以說有父母的過錯在內」。

當然，不是所有的「小鎮做題家」，都存在類似的問題，他們中也有優秀的代表。只不過相比家境優越的同學，「小鎮做題家」遇到問題後，可能因此前缺乏相關經驗，相對更難排解，也就更容易走上極端。

據耶魯大學對中國留學生群體的心理健康調研，45%的中國留學生曾出現抑鬱，29%有過焦慮，這些心理上的症狀主要源於學業上的壓力與對新環境的適應。當自我舒壓成為大多數中國留學生群體不得不面對的問題，「小鎮做題家」群體所面臨的挑戰無疑更大。

不過難以適應新的環境，不是「小鎮做題家」的錯，而是中國貧富差異懸殊導致的資源分配不均所致。美國學校既然看重他們的學術能力，接受他們的留學申請，就有義務、也應該給予該群體更多生活上的幫助與照顧，以彌補他們輸在起跑線上的劣勢，避免悲劇重演。

中國留學生 齊太磊 高考

上一則

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

下一則

亞裔母女羅蘭岡強行抱走狗狗 華女懸賞5000元

延伸閱讀

北卡槍案警曾誤抓另1亞裔 亞裔學生憂遭「種族偵防」

北卡槍案警曾誤抓另1亞裔 亞裔學生憂遭「種族偵防」
LAPD執法過當 死者家屬獲賠2380萬

LAPD執法過當 死者家屬獲賠2380萬
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
小學生在校車上開槍 嚇壞社區

小學生在校車上開槍 嚇壞社區
中國留學生搭Uber車禍重傷 華埠捐款1.7萬元將轉交家人

中國留學生搭Uber車禍重傷 華埠捐款1.7萬元將轉交家人
休假警喝酒亂開槍 遭警方擊斃

休假警喝酒亂開槍 遭警方擊斃

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應