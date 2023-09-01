我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華裔房東Veritas傳售75公寓大樓 選定買家

相伴11年愛犬被搶走 華女夜不能寐 出重金尋線索

特斯拉電動皮卡 馬斯克嫌棄外型 專家：恐須重新設計

編譯林思牧／綜合報導
特斯拉公司的Cybertruck。（取自Tesla網頁）
特斯拉公司的Cybertruck。（取自Tesla網頁）

馬斯克(Elon Musk)粉絲引頸企盼的「網路卡車」(Cybertruck)，已經在生產，馬斯克日前親自試車，但根據特斯拉TESLA員工洩漏出來的內部消息，馬斯克自己認為外型設計有問題，汽車專家指出，要更正這個問題，只有全面重新設計才能達成目標。

網路卡車是電動車業界的第一款全電動皮卡，幾年前特斯拉宣布外型的時候，引起相當大的震撼，硬梆梆的線條和板金讓它看起來像是科幻電影的道具，2019年11月馬斯克親自主持模型車揭幕時，他很驕傲的在台上展現那輛車，當他講到車子的「裝甲玻璃」(armored glass）時，說明它有防彈的效果，這時首席設計師霍曹森(Franz von Holzhausen)手持一個鋼球砸向玻璃，玻璃應聲而破。

馬斯克一向以突破傳統出名，尤其喜歡挑釁那些批評他的人，很多汽車設計師討厭網路卡車的突兀造型，他們希望馬斯克此舉一敗塗地。當年馬斯克說網路卡車會在2021年生產，幾次拖延後現在終於會在今年接近年尾時上市。

雖然那場發布會似乎相當失敗，但幾天之內特斯拉表示已經接到20萬輛預購(preorder)，當時付了訂金的人已經等了將近四年，日前在德州奧斯汀郊區的工廠終於裝配出網路卡車，馬斯克試開以後給內部發了一份文件，指出硬線條的平面板金，只要稍微有點誤差就會看起來很怪異，因此他要求製作板金時誤差不能超過10微米(microns)。

馬斯克 特斯拉 德州

上一則

聖蓋博市新警局長Edward Elizalde 5日上任

下一則

調查：年賺8萬 在加州才好生活

延伸閱讀

X將提供視訊和語音通話功能 朝超級應用程式邁進

X將提供視訊和語音通話功能 朝超級應用程式邁進
馬斯克挪特斯拉經費蓋玻璃屋？司法部調查

馬斯克挪特斯拉經費蓋玻璃屋？司法部調查
馬斯克稱特斯拉自駕可雙手離開駕駛盤更久 交安署要查

馬斯克稱特斯拉自駕可雙手離開駕駛盤更久 交安署要查
打造全自駕 特斯拉掃貨輝達AI晶片

打造全自駕 特斯拉掃貨輝達AI晶片
「你不試不會知道有多棒」特斯拉稱自駕可更久 交安署喊查

「你不試不會知道有多棒」特斯拉稱自駕可更久 交安署喊查
試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
該金條實物圖。（受訪者提供）

好市多賣金條 華人搶購 網友1853元入手喊划算

2023-08-24 02:20
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45

超人氣

更多 >
人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘
小心這10款車 10萬哩後毛病多

小心這10款車 10萬哩後毛病多

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳

維持血糖穩定 營養師：這兩種飲料最佳
華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被機場廣播瘋狂點名
沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應

沒見到宋濤覺得可惜嗎？蔣萬安僅以9字回應