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想省錢 先搞懂計費方式

記者王若然／洛杉磯報導
了解電力公司計費標準，可以降低電費。（取自SCE）
了解電力公司計費標準，可以降低電費。（取自SCE）

加州居民王先生家7月電費帳單比前一個月多了一倍，飆升至250元。這不僅因為7月用電量的增加，還與電力公司電費計算有關。了解電力公司的計費規則，可以有效減少電費突然激增。

王先生家有四口人，住在三室的康斗屋中。6月份他們家的電費為123元，7月則激增至250元。因為王先生家7月開空調比較多，該月用電653度（一度=1千瓦kWh），前一個月用電362度。王先生家的供電單位為南加州愛迪生電力公司（SCE），他家採用的是以用電量為標準的分段計費計畫，也就是「Tiered Rate Plan」。

在這種計畫下，363度電以內的用電量為第一段（Tier1），超過之後則為第二段（Tier2）以及「高用電量段」（High Usage）。第一段的電費為每度0.15597元，第二段及「高用電量」每度電為0.24989元。而王先生家7月用電653度，因此已經超出了第一段363度的用電量，剩餘的290度則收費較高。具體來說，第一段收費56.62元；第二段收費高達72.47元，再加上其他電力公司收取的雜支相關費用，這也是為何王先生家7月電費會激增。

了解了這種分段的收費模式後，只要有意識地將每月電費控制在第一段的363度，再加上其他零散費用，一個月的電費就在百元左右。登錄愛迪生網上帳戶，可實時查看當月的用電量。需要注意的是，南加州不同地區第一段的電力分配不盡相同，民眾可到該電力公司網站查詢自家的電力分配情況。

除了這種按照用電量的分段收費模式，愛迪生電力公司還有分時間段計算電費的計費方式，稱為「Time-Of-Use」計費標準（TOU）。根據該標準，一天當中的清晨、半夜以及周六、日的電費比較低。

採用這種計費標準的住戶，一年中夏季帳單會比較高，但一年總的下來可能比較划算。TOU計畫還細分為三種：第一種是夏季工作日的下午4時至9時電費最高；第二種是夏季工作日的下午5時至8時電費最高；第三種是4時至9時收費最高。第三種比較適合家中有汽車充電樁、電力熱水器等的住戶。

住戶可以按照自身用電習慣選擇以上任意一種計費方式。如果不清楚到底適合哪種計費方式，可以前往愛迪生官網進行價格對比：https://www.sce.com/residential/rates/rate-plan-comparison-tool 或致電1-866-743-1645，進行詢問。

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