勞工節誘人折扣：夏季用品最高70%折扣 好市多、山姆俱樂部優惠

好市多等零售商勞工節大促銷已經開跑。（取材自Costco官網）

即將到來的9月4日是一年一度的美國勞工 節（Labor Day），各大商家都提前放出了誘人的促銷活動，種類豐富、折扣誘人，是大家買買買的好時機。

現在是成為好市多 （Costco）和山姆俱樂部（Sam's Club）會員的好時機。好市多正在推出一項新的會員促銷活動，通過costco.com在線加入新會員並註冊自動續訂年度會員，將收到價值30元的好市多購物卡，需要在結帳時輸入優惠碼 「CJPROMO」。山姆俱樂部則推出會員資格五折的優惠，這意味著只需25元即可獲得山姆俱樂部第一年會員資格。

折扣與消費訊息網站DealNews.com消費者分析師拉姆霍德(Julie Ramhold)表示，勞工節是購買主要家居必需品的好時機，尤其是夏季用品。例如戶外烤架、家用電器、庭院家具和床墊等。此外，因為處於夏秋換季時期，零售商希望出掉多餘庫存，所以夏季服裝通常能獲得較好的優惠，享受高達70%的折扣。

MacBook Air和智能電視等電子產品，最高可享受40%的折扣；家具和亞馬遜品牌商品高達60%折扣；Eureka 吸塵器25%折扣。

零售巨頭沃爾瑪(Walmart)

Shark掃地機器人20%折扣；AirPods Max折扣 20%；戶外家具高達60%折扣等。

Sur La Table

14件套不銹鋼炊具五折優惠；烤爐（Le Creuset Chef's Oven）40%折扣。

家得寶（Home Depot）

即日起至9月4日推出高達50%的勞工節促銷折扣，包括冰箱、洗乾衣機和烤架等多種家居用品，例如三星對開門冰箱27%折扣；LG洗衣機烘乾機組合可享受33%的折扣；四個碳燒器烤架（4-Burner grill）14%折扣。

百思買（Best Buy）

截至9月4日，廚房用具可享受40%的折扣，筆記本電腦、遊戲設備和平板電腦也可享受超值優惠。例如MacBook Air，僅需899元起。

梅西百貨 (Macy's)

推出秋季套裝、家具和床墊等商品折扣，其中家具和床墊可享受高達65%的折扣。

Chewy

對於寵物主來說，這是入手寵物用品的好時機，購買營養品使用促銷碼「BOOP」，滿100元即可獲贈30元禮品卡。