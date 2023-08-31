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旅客更方便了 LAX第三航廈內部 可直通國際航廈

記者張宏/洛杉磯報導
洛杉磯國際機場 (LAX)的達美航空Sky Way計畫中，第三航廈和Tom Bradley國際航廈間直通道竣工，29日舉行剪彩儀式，30日起啟用。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX)的達美航空Sky Way計畫中，第三航廈和Tom Bradley國際航廈間直通道竣工，29日舉行剪彩儀式，30日起啟用。（LAX提供）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 、達美航空高管及洛杉磯機場委員會 (BOAC) 成員29日慶祝洛杉磯國際機場 (LAX)的達美航空Sky Way項目中重要一環竣工。該項目總耗資23億元，8月30日起第三航廈的旅客在安檢後，可自由來往Tom Bradley國際航廈。

Sky Way將第三航廈的通行體驗，包括遊客可在安檢後，直接在航廈內部進出Tom Bradley國際航廈。這是一條新的封閉通道，將第三航廈與Tom Bradley國際航廈間建立直接連接，使旅客在兩航廈間通行無需再搭乘接駁巴士。

對旅客來說，無論是前往航廈內特有的食品和飲料供應商，還是前往商店、休息室、兒童遊樂區、寵物救助站，都將變得更為便利。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，預計能收到旅客對這條新通路的良好反饋。感謝合作夥伴達美航空與LAWA團隊共同讓項目成功建成。

達美航空全球銷售副總裁桑托羅(Scott Santoro) 表示，這個現代化、先進的設施，是達美航空努力成為洛杉磯首屈一指航空公司的核心。相信隨著冬季節假日出行潮的到來，這些新服務和設施會為旅客帶來更便利的旅行體驗。

第三航廈是一座佔地120萬平方呎、有27個登機口的綜合航廈，於2022年4月投入使用。大樓設有候機大廳、規模更大的安檢和行李區，及達美航空天空俱樂部 (Sky Club)，這是達美航空旗下最大的俱樂部之一。另外還有許多新的商業店鋪和寬敞的候機座位區。

達美航空 洛杉磯國際機場 LAX

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