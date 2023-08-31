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聖瑪利諾華協社區歡迎會 居民熱絡交流

聖瑪利諾市訊
華協成員們身著印有今年中秋晚會主題的黃色T恤。（聖瑪利諾華人協會）
華協成員們身著印有今年中秋晚會主題的黃色T恤。（聖瑪利諾華人協會）

聖瑪利諾華人協會（CCSM）日前舉行一年一度的社區歡迎晚會，為新舊居民提供歡聚一堂、互相交流的機會。聖瑪利諾市政官員、學區教委、警察局長、消防局局長、學校董事會成員和初高中的校長們都出席當天的活動。

上任兩周的聖瑪利諾高中新任校長沃爾夫（Benjamin Wolf）在晚會上承諾，他將致力於滿足不同學生的需求，以多元化發展為宗旨，幫助學生在學習過程中應對挑戰。他表示，最大的夢想是讓每一位畢業生能夠順利進入理想的大學，並在加州校際比賽（California Interscholastic Federation, 簡稱CIF）中贏得更多冠軍。

漢庭頓中學（Huntington Middle School）新任副校長哈茲萊特（Mary Hazlett）也表示，她理解聖瑪利諾家長們對子女教育的期望，將以更積極的方式推動校務發展。

活動當天，聖瑪利諾市政官員、學區教委、警察局長、消防局局長、初高中的校長、學校董...
活動當天，聖瑪利諾市政官員、學區教委、警察局長、消防局局長、初高中的校長、學校董事會成員悉數到場。（聖瑪利諾華人協會）

新任市政經理埃斯坎達爾（Phillipe Eskandar）在活動上與居民們熱絡交流，並鼓勵更多大家參與市政。他說，傾聽居民們對城市的心聲、做好市政府與居民間溝通的橋樑是他的首要任務。

在當天的活動上，華協還宣布今年中秋募款晚會的具體安排。晚會主席伍樺（Sherry Wu）介紹，今年晚會的主題是「Keep On Dancing」, 希望透過舞蹈語言傳遞快樂、溫暖和活力。

華協會長陳秋昌致詞表達歡迎之意，並鼓勵大家踴躍參與11月5日（周日）在聖蓋博喜來登酒店舉行的年度中秋募款晚會。作為華協每年最重要的活動之一，中秋募款晚會在美食和舞蹈中為社區和學區募集資金，詳情可見http://www.ccsm.org

從左至右依次為：聖市新任市政經理Phillipe Eskandar、聖瑪利諾高中...
從左至右依次為：聖市新任市政經理Phillipe Eskandar、聖瑪利諾高中新任校長Benjamin Wolf、漢庭頓中學新任副校長Mary Hazlett、聖瑪利諾華人協會會長陳秋昌。（聖瑪利諾華人協會）

聖瑪利諾 學區 加州

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