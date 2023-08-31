聖蓋博市呼籲申請「警鈴誤報許可證」避免警力浪費

安裝有防盜鈴的住戶和商家需要申請警鈴誤報許可證。（聖蓋博官網）

聖蓋博 市（San Gabriel）住戶及業者，若有安裝防盜鈴，需要向市府申請防盜鈴誤報許可證（False Alarm Permit）。聖蓋博市政府指出，此舉是為減少防盜鈴的誤報，避免警力浪費。

根據聖蓋博市府官網，防盜鈴誤報許可證有效期是12個月，首次申請費用為45元，更新許可證為23元。有該許可證的住戶和商家，一年中前三次警鈴誤報不需要繳罰款，之後的每次誤報都要支付120元的罰款。

沒有防盜鈴許可證的住戶和商家，每次警鈴誤報導致的出警都需支付120元罰款。

根據聖蓋博市金融部（Finance Department），該規定已經施行兩年，如今再次提醒民眾申請該許可證，以提高出警的有效性，減少不必要的行動。據悉，在2022年，聖蓋博市有超過580個警鈴誤報，每次都有警力出動，造成資源浪費。

申請防盜鈴誤報許可證很簡單，可以前往市政廳填寫表格，或上網下載表格打印後填寫：https://sangabrielcity.com/DocumentCenter/View/19701/Alarm-Permit-Application---FY-23-24

填好表格後，民眾需將表格郵寄或親自送往市政廳。