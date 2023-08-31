羅蘭學區狼師判20年 再被爆新案挨告

聖蓋博谷東部的羅蘭學區 （Rowland Unified School District），曾爆出一名小學教師因涉嫌不當行為，被一名女生控告性騷擾 ，受害者向學區要求巨額賠償。羅蘭學區華人 學生眾多，該案引起華人社區高度關注。被告教師獲判性虐孩童刑責後，又一名受害男生舉報被告犯下的不法行為，該案進入民事訴訟程序。

該案發生在2017年至2018年，一所小學二年級教師馬提尼茲（Jose Cruz Martinez）被指控對多名女生有性騷擾行為。原告指控被告涉及性虐待、性騷擾、疏忽及有意導致受害者情緒困擾。2019年被告因不當觸摸女生獲牢刑五年，2023年初，被告因性虐孩童罪，被判處20年監禁。

該案其中一名受害男生的母親回憶說，她的兒子曾告訴她，在羅蘭小學（Rowland Elementary School）就讀二年級時，老師曾性虐他。這位媽媽表示「作為家長，這是一件很恐怖事情，令人感到無助。」

律師卡瑞羅（Michael S. Carrillo）說，被告馬提尼茲案發時55歲，犯下令人可恥的惡劣行為，因此他獲刑責判處20年牢刑。現在其他受害者要在民事訴訟中獲得司法正義。

據報導，該案涉及民事訴訟部分，會尋求向羅蘭學區求償，指控學區疏忽及未能履行監管責任，包括可疑孩童性虐待案職責。這名受害男童的母親抱怨說，如果學區知道的話，管理人員應會阻止這一切發生。

羅蘭學區發布聲明說，學區非常嚴肅對待所有涉及學生安全問題。在校區發生的任何不當或不安全行為都不會被容忍。2018年，學區在獲悉有關涉嫌不當行為資訊後，立即按照相關規定報告執法單位，並開除了涉事教師。學區在整個調查及事實收集過程中，全力配合執法部門。該案已經由執法及司法系統處理。

民事訴訟開始後，有人提供證據稱，被告馬提尼茲作案時威脅受害者，如果敢向父母說出虐待行為，就降低受害學生的成績。律師也指出，這名受害男生現年13歲，最終將自己受虐情況告訴母親。警方接到舉報後開始調查。

2023年5月間，羅蘭學區與其中一名女生原告達成和解，獲得法官批准，學區賠償受害者95萬元。在扣除律師費及其它費用後，約49.5萬元給受害女生。