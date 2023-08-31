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比佛利山華人商會 成立

記者張宏／洛杉磯報導
比佛利山華人商會(Chinese Business Association of Beverly Hills）日前舉辦成立儀式。（記者張宏／攝影）
比佛利山華人商會(Chinese Business Association of Beverly Hills）日前舉辦成立儀式。（記者張宏／攝影）

比佛利山華人商會（Chinese Business Association of Beverly Hills）日前舉辦成立儀式，比佛利山（Beverly Hills）市長Julian A. Gold和市議員Sharona R Nazarian等人出席表示祝賀和支持。

比佛利山商會主席Todd Johnson（左）和市長Julian A. Gold...
比佛利山商會主席Todd Johnson（左）和市長Julian A. Gold（右）為沈嘉欣頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

比佛利山華人商會創始人和主席沈嘉欣表示，隨著比佛利山華人居民和商家日益增加，讓她萌生成立華人商會的念頭，也得到比佛利山商會主席Todd Johnson的支持。成立商會的目的是為華裔企業家提供資源、社交機會和培養領導能力。同時促進華人業者對比佛利山市政法規、公民權利和選民權利的了解，擔任中美文化溝通橋梁的作用，為華人提供諮詢服務和幫助，及與洛杉磯社區合作。

她說，商會現有會員35人和七名董事會成員。商會還設立獎學金和實習項目，為青少年提供獎學金，鼓勵年輕一代進入商界。在早期職業中培養年輕的領導人才和商業技能發展。提供金融投資交流機會，同時有英語課程和演講課程培訓，與ToastMasters90210合作，改善青少年溝通技巧等。

比佛利山華人商會創始人和主席沈嘉欣（中）。（記者張宏／攝影）
比佛利山華人商會創始人和主席沈嘉欣（中）。（記者張宏／攝影）

市長Julian A. Gold表示，很高興看到比佛利山華人商會成立，比佛利山現在登記的華人居民有300戶，期待隨著更多華人商家聚集在一起，能吸引更多華裔社區居民來比佛利山消費娛樂和置業。

商會副主席塗吉清表示，商會計畫每年舉辦三次重要活動，包括中國農曆新年、端午節和中秋節。通過活動和合作弘揚中華傳統文化，與其他社區合作慈善拍賣活動。同時在每個季度為商會企業家提供社交機會，與比佛利山商業領袖培養有價值的商業關係，還會為初創企業家提供資源和教育培訓機會。

比佛利山 華人 華裔

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