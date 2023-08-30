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跨國偵辦 破美最大惡意病毒案

洛杉磯訊
美國司法部宣布了一項大型跨國打擊惡意插件的行動。（取自Pixabay）
美國司法部宣布了一項大型跨國打擊惡意插件的行動。（取自Pixabay）

美國司法部（Justice Department）29日在洛杉磯召開新聞會宣布，一項包括美國、法國、德國、荷蘭、英國、羅馬尼亞（Romania）、拉脫維亞（Latvia）在內的跨國聯合執法行動，擊垮了病毒插件Qakbot及其運行設施，調查人員沒收了860萬非法獲得的加密貨幣，這是目前由美國領導的最大的打擊惡意病毒插件的案件。

根據法院資料，Qakbot，也被稱作「Qbot」或「Pinkslipbot」，是由一個網路犯罪團體所控制的，專門攻擊全球關鍵行業網路的惡意病毒插件。該病毒主要通過垃圾郵件發至受害人的電腦，當受害人點擊郵件中的連結或附件時，電腦就「感染」病毒了，感染病毒後電腦會被不法分子遠程操控。該插件被許多不法組織用來勒索錢財，他們威脅受害者交出錢財，才會返還電腦的控制權。

根據美國司法部資訊，受害行業包括全球商業、健保提供商、政府機構，南加州的食品運送公司也有受害。調查人員發現，在2021年10月至2023年4月間，不法組織運用Qakbot勒索獲得贖金約5800萬元。

被Qakbot感染的電腦被稱為處於「僵屍網路」（botnet）中。「僵屍網路」是指不法分子可遠程操控多個受病毒感染的電腦，而受害者大多不會意識到電腦被遠程控制。

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