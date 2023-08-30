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南加房價中位數74.3萬 逼近高點

洛杉磯訊
南加州的房價持續上漲，因為利率變高，掛牌賣房少了很多，房市變得更難預測。（取自pexel示意圖）
南加州的房價持續上漲，因為利率變高，掛牌賣房少了很多，房市變得更難預測。（取自pexel示意圖）

根據房市專業機構CoreLogic8月29日公布的房地產數據統計，7月份南加州的房屋中位價格達到了74萬3000元，已是過去六個月中的第五次上漲。今年以來，房價總體增加了7萬3000元，與2022年4月的歷史最高點75萬元僅相差7000元。

依據CoreLogic定義，南加六縣為洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥、范杜拉。

自今年1月以來，南加州地區的房價呈現持續上升的趨勢。然而，受到史上最高的20年期房貸利率影響，過去20個月的銷售量同比下降。

截至7月，南加州六個縣中有三個縣中位數創下了房價新高。橙縣各種房屋類型的7月中位價格達到了歷史新高的107.5萬元。另外范杜拉縣為81萬3000元；而聖地牙哥縣攀升至85萬元。

與此同時，房屋的銷售量卻大幅下滑。CoreLogic的報告指出，7月份易手的房屋僅剩下1萬3998套，這是過去35年同期最低數量。

CoreLogic的首席經濟學家赫普（Selma Hepp）在聲明中指出，儘管2023年的房價仍然強勁，但抵押貸款利率的上升使情勢變得更加複雜。

南加州房市持續低迷，大多數美國借款人的低利率抵押貸款支付率低於4%，這使得他們不太願意以較高的利率出售房屋後再購房，導致活躍上市房屋的數量一直保持在歷史低位。根據Redfin的數據，上個月市場上售房數量僅有4萬1866套。

CoreLogic的首席經濟學家Molly Boesel指出，住房庫存不足下降了20%，這也推升了南加州的房價。根據房地美的報告，7月份30年期固定抵押貸款的平均利率攀升至6.8%，而去年同期為5.4%，2021年同月則為2.9%，這使得南加州的平均每月房屋付款飆升至3891元，增加了超過1600元。

這也會使得購買力下降，例如上個月購買中位價74萬3000元房屋的購房者，在去年同一時間，能買下86萬5000元的房屋，而在2021年則能買下117萬元的房屋。購房者的需求也有所下降，Redfin的購房者需求指數顯示去年下降了7%。

抵押貸款銀行協會的報告指出，抵押貸款購房申請量下降了30%。南加州的房地產從業者也受到了衝擊，例如房地產經紀人因銷售額下降而減少了1.16億元的收入。全國房地產經紀人協會的報告顯示，現金買家占比超過四分之一，以避免受到抵押貸款利率壓力的影響。值得注意的是，在疫情之前，現金買家的比例不到五分之一。

南加州各縣房價中位數 資料來源：pasadenastarnews 製表...
南加州各縣房價中位數 資料來源：pasadenastarnews 製表：記者張庭瑜

南加 加州 貸款

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