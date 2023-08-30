亞裔總商會餐飲業補助 9月4日申請截止

全美亞裔 總商會 （National ACE） AAPISTRONG餐飲行業補助金即日起至9月4日接受申請，符合條件者可獲得1萬5000元至5萬元不等的資金補助。

今年是全美亞裔總商會「AAPISTRONG餐廳基金」第三年向受疫情 影響的餐飲業者提供補助金，主要幫助對象為亞裔（AAPI）經營的餐廳。補助金將幫助這些餐廳改善基礎設施、提高數位化及員工福利。有利於亞太裔業者擴大業務規模，並通過營造安全和愉快的聚會場所，來回饋社區。

全美亞裔總商會總裁兼首席執行官董繼玲表示，疫情期間，亞裔餐飲業者展現出良好的韌性。希望補助金，能夠幫助他們迎來更好的發展。

AAPISTRONG餐廳基金，將由全美亞太裔總商會與Grubhub合作提供。全美各地符合條件的亞裔餐廳，將獲得1萬5000元至5萬元的補助金，發放典禮將於2023年10月12日至13日在拉斯維加斯舉行。本次補資金申請，採用先到先得原則，共發放2000份。

申請必須滿足以下條件：

1、餐廳必須是亞裔美國人/太平洋島民/夏威夷原住民 多數擁有（至少 51%股份）。

2、餐館必須位於美國，而且必須當前正在運營當中。

3、必須是營利性企業。

4、必須出示其主要許可活動為「準備和供應食品」的證明，不能是特許經營權(Franchising)，且需要證明有經濟需要。

5、資金必須用於業務的增長和擴張。

6、必須展示社區影響力（即文化/社區、招聘、慈善/慈善工作等）

相關申請流程，可參考https://www.aapistrong.com/current-grants