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罕見巨型「屍花」綻放 陣陣腐臭味吸大批遊客圍觀

記者趙健／聖瑪利諾市報導
屍花的花朵被認為是世界上最高的單一花朵，可達3到4.5公尺。（陈嘉慧提供）
屍花的花朵被認為是世界上最高的單一花朵，可達3到4.5公尺。（陈嘉慧提供）

泰坦魔芋（Amorphophallus Titanum）又名「屍花」，是一種原產於印度尼西亞蘇門答臘島上熱帶雨林的稀有植物，其巨大的花朵和腐肉臭味讓人印象深刻。 8月27日中午12點18分，位於洛杉磯縣漢庭頓圖書館（Huntington Library）內一株泰坦魔芋再次綻放，短短兩日的花期吸引大批遊客圍觀。

視頻來源：漢庭頓圖書館、聖瑪利諾市居民提供 記者趙健/後製

泰坦魔芋屬於天南星科（Araceae）的一種開花植物，擁有世界上最大的非分枝花序。屍花的花朵被認為是世界上最高的單一花朵，高度可達10呎以上。以往泰坦魔芋開花是極為罕見的事件，通常每隔數年甚至十年才發生一次，但近年由於人工授粉技術的發展，民眾在植物園內也可以不定時觀賞到這一自然界奇觀。

除了巨大的花朵外，泰坦魔芋散發出類似於腐爛屍體的氣味是其另一引人注目的特徵。它靠這樣的腐肉氣味吸引食腐甲蟲和肉蠅（石蠅科）為其授粉。同時，深紅色的花序也讓授粉者產生「肉」的錯覺。研究人員發現，造成泰坦魔芋氣味的化學物質是二甲基二硫化物和二甲基三硫化物。

1999年8月，漢庭頓圖書館展出了加州有史以來第一株綻放的泰坦魔芋，這美國有記錄以來第11次花開。在短暫開花期間，漢庭頓圖書館的植物學家開創性地利用植物自己的花粉進行人工授粉。自那以後，漢庭頓圖書館在隨後的幾年中與公眾分享了這種稀有物種的開花情況。目前，館內的溫室中養殖了約40株泰坦魔芋。

泰坦魔芋的授粉，是一項與時間賽跑的技術活。專業園丁需用筆刷從雄花中獲取花粉，並在第一天晚上或隔天早上將其轉移到雌花的花柱上。這一時間窗口只有一天，這是因為在開花後的第一天，雄花的花粉會脫落，而雌花也不再接受花粉——植物這樣做是為了防止自花授粉，以最大程度地保持適應性基因的多樣性。

據漢庭頓圖書館介紹，屍花偏好均溫潮濕的環境，但館方最近收到一張照片，在橙縣海豹灘（Seal Beach）的後院裡有一株盛開的屍花。不過，雖然泰坦魔芋非常罕見，但許多類似的植物可以在家庭花園中見到——最接近的親戚是亞馬遠花（Amorphophallus rivieri），它的高度約為4呎，氣味幾乎和它的「表兄」一樣難聞。另外兩種相關的植物是龍芋（Dracunculus vulgaris），高度約為2到3呎，以及高度在12到18吋之間的巫毒百合（Sauromatum venosum）。此外，海芋、繡球花和蔓心蘭也是同一科的成員。

聖瑪利諾市居民林永健和太太陳嘉慧在得知「屍花」開花後，第一時間趕往現場參觀。他們表示，這已是漢庭頓圖書館內的「屍花」第七次開花，實屬難得一見的奇觀。為了讓大家體驗「屍花」獨特的氣味，館內大門緊閉，參觀者們在魚腥和老鼠般的惡臭中不亦樂乎。

泰坦魔芋深紅色的花序也讓授粉者產生「肉」的錯覺。（陈嘉慧提供）
泰坦魔芋深紅色的花序也讓授粉者產生「肉」的錯覺。（陈嘉慧提供）
泰坦魔芋未開花時的樣子。（陈嘉慧提供）
泰坦魔芋未開花時的樣子。（陈嘉慧提供）
泰坦魔芋生命周期示意圖。（漢庭頓圖書館）
泰坦魔芋生命周期示意圖。（漢庭頓圖書館）

漢庭頓圖書館 聖瑪利諾 加州

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