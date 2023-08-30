我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加房價中位數74.3萬 逼近高點

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

北美華人會計師協會 登山健行+免費諮詢

記者趙健／羅蘭岡報導
南加華人相約在羅蘭岡的夏伯倫公園，一起放飛身體和心情。（北美華人會計師協會）
南加華人相約在羅蘭岡的夏伯倫公園，一起放飛身體和心情。（北美華人會計師協會）

登山攀峰迎挑戰，一線晴空心豁然。北美華人會計師協會8月28日舉辦「環抱幸福，健康齊步走」登山健行活動，來自聖蓋博谷和洛杉磯的華人相聚在羅蘭岡的夏伯倫公園（Schabarum Regional Park），一起在周六早晨強身健體、放飛心情，同時邀請約十位有諮詢需求的民眾參與，專家免費解答。

從早上7點半開始，登山健行愛好者們就從各地雲集夏伯倫公園。除了北美會計師協會眾多會員外，核桃市市長伍立倫、鑽石吧市議員鄧嘉猷、核桃谷水區主席李敏妮、鑽石吧華人協會會長古紹崙、洛僑中心副主任劉岱欣也受邀而來，加上社區民眾共有近50人參加。協會理事張國興還特別為本次活動贊助了愛心早餐，熱騰騰的豆漿、蛋餅、飯糰新鮮送達。

社區民眾潘先生帶上14歲的兒子一同參加了本次活動，他說，這樣的活動不僅增加了父子互動，還讓他有機會一次性認識這麼多社區領袖和專業人士。他在健康保險方面的問題，也得到了華興保險公司部門負責人Jasmine的詳實解答。

北美華人會計師協會表示，未來每個月都會舉行一次登山健行活動，並邀請五至十位有諮詢需求的民眾一同參與，獲得專家免費解答。此外，協會也誠邀稅務、財經、法律、健康、投資、理財、地產、保險、金融、信貸等領域的專家和社區領袖加入活動，一起擁抱健康生活方式的同時，也可以為社區服務。

今年接下來的活動日設在9月24日、10月21日、11月25日、12月23日 ，時間為早上8點至10點。想要報名參加的民眾可致電626-487-8738聯繫協會祕書長Tony Yu，或致電626-378-6186聯繫協會會長張青。

北美華人會計師協會自7月起每月舉辦登山健行活動，為華人民眾提供交流機會。（北美華...
北美華人會計師協會自7月起每月舉辦登山健行活動，為華人民眾提供交流機會。（北美華人會計師協會）
北美華人會計師協會每月定期舉辦登山健行活動，將強身健體與社區服務相結合。（北美華...
北美華人會計師協會每月定期舉辦登山健行活動，將強身健體與社區服務相結合。（北美華人會計師協會）
協會理事張國興特別為本次活動贊助了愛心早餐。（北美華人會計師協會）
協會理事張國興特別為本次活動贊助了愛心早餐。（北美華人會計師協會）

華人 保險 鑽石吧

上一則

洛城新語／城市發展需要永續思考

下一則

避遊火災區域 夏威夷仍歡迎觀光

延伸閱讀

北美華人會計師協會雙管齊下 免費諮詢+登山健行

北美華人會計師協會雙管齊下 免費諮詢+登山健行
羅蘭岡傳槍聲 一死一傷

羅蘭岡傳槍聲 一死一傷
哈岡華裔老婦遭搶劫拖行 2嫌不認罪

哈岡華裔老婦遭搶劫拖行 2嫌不認罪
搶劫拖行華婦 兩慣犯不認罪 華人區至少5人受害

搶劫拖行華婦 兩慣犯不認罪 華人區至少5人受害

大華線上超市正式進軍美妝界

大華線上超市正式進軍美妝界
「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機

「ㄇ字型」夢魘 LAX交通平日也塞爆險誤機

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
86歲亞裔老婦下公車時被暴力推倒。（LAPD、IG@vivianasarrade）

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

2023-08-22 16:46

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物