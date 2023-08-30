北美華人會計師協會 登山健行+免費諮詢

南加華人相約在羅蘭岡的夏伯倫公園，一起放飛身體和心情。（北美華人會計師協會）

登山攀峰迎挑戰，一線晴空心豁然。北美華人 會計師協會8月28日舉辦「環抱幸福，健康齊步走」登山健行活動，來自聖蓋博谷和洛杉磯的華人相聚在羅蘭岡的夏伯倫公園（Schabarum Regional Park），一起在周六早晨強身健體、放飛心情，同時邀請約十位有諮詢需求的民眾參與，專家免費解答。

從早上7點半開始，登山健行愛好者們就從各地雲集夏伯倫公園。除了北美會計師協會眾多會員外，核桃市市長伍立倫、鑽石吧 市議員鄧嘉猷、核桃谷水區主席李敏妮、鑽石吧華人協會會長古紹崙、洛僑中心副主任劉岱欣也受邀而來，加上社區民眾共有近50人參加。協會理事張國興還特別為本次活動贊助了愛心早餐，熱騰騰的豆漿、蛋餅、飯糰新鮮送達。

社區民眾潘先生帶上14歲的兒子一同參加了本次活動，他說，這樣的活動不僅增加了父子互動，還讓他有機會一次性認識這麼多社區領袖和專業人士。他在健康保險 方面的問題，也得到了華興保險公司部門負責人Jasmine的詳實解答。

北美華人會計師協會表示，未來每個月都會舉行一次登山健行活動，並邀請五至十位有諮詢需求的民眾一同參與，獲得專家免費解答。此外，協會也誠邀稅務、財經、法律、健康、投資、理財、地產、保險、金融、信貸等領域的專家和社區領袖加入活動，一起擁抱健康生活方式的同時，也可以為社區服務。