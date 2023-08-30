伍蘭岡惡犬咬傷2路人 警搜落跑女主人

兩名男子遭到狗的猛烈攻擊，造成他們身上多處深刻的傷口，需要緊急縫合治療。（abc7截圖）

位於洛杉磯 伍蘭岡（Woodland Hills）的華納公園，8月26日（周六）發生一起惡犬攻擊路人事件，造成兩名男子受傷。兩名受害者目前正在醫院接受治療，受害者表示，一隻未拴繩且未佩戴項圈的白色鬥牛犬咬傷了他們，導致他們身上有數十處咬傷。目前當局正在搜索惡犬的女主人的下落，以釐清事發經過。

受害者馬羅崑（Emeterio Marroquin）事後形容，該條狗試圖咬住他的脖子，他感覺到自己生命受到威脅，為了自保，他拚命抓住狗的牙齒，企圖阻止攻擊。然而，他無法有效制止狗的攻擊行為。

另一位受害者是來自查茨沃斯的男子，指出該狗並未受到拴繩或項圈的約束，使得事態更加惡化。在努力掙脫狗的攻擊時，他的另一名朋友富恩特斯（Patricio Fuentes）聽到了呼救聲，迅速趕來協助。然而，富恩特斯也成為了狗的攻擊目標，並描述當時狗突然轉向他，對他的胸部和手臂發起了攻擊。

後來狗主人出場最終控制住了狗。兩名受害男子經由緊急救援被送往醫院，多處咬傷使得他們需要接受治療。

馬羅崑表示，他所經歷的疼痛程度難以言語形容，他形容痛感以疼痛指數來表達，就是達到了十分之十一的強度。

富恩特斯和馬羅崑都期待可以通過攻擊過程中拍攝的手機影片，協助警方確認狗的主人身分。而透過目擊者拍攝的影片，顯示該名女子事後將狗拴上皮帶後離開現場。

富恩特斯表示，該女子事後駕車離開，並未等待警察到來。馬羅崑則提到，假若受害者是一名無辜的幼童，後果或將更為嚴重，甚至可能致命。

涉事狗是一隻體型約60磅、身著白色並帶有黑色斑點的鬥牛犬。兩名受害者均強調將這隻狗帶離街道和公園的重要性，以確保公眾的安全。警方正在持續調查該事件，並呼籲任何目擊者提供相關線索。