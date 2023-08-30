鬥毆太頻繁 南加商場擬管制未成年活動

內陸商場爆未成年人聚眾鬥毆事件，警方介入。（警方提供）

南加 內陸莫瑞諾谷（Moreno Valley )購物中心近日發生數起青少年毆鬥事件，令警方不得不介入。該中心希望加強未成年人管理，要求無成年人陪伴的少年們配戴身分證明。

莫瑞諾谷購物中心影院在8月27日提供打折電影票，吸引了不少年輕人，但也引發了三場鬥毆事件。為了避免類似情況發生，購物中心管理層要讓沒有成年人陪伴的未成年人佩戴身分證明。

據報導，若未成年人在下午5時以後，沒有成年人陪伴在商場內活動，則必須配戴寫有姓名和父母聯絡方式的身分掛牌。購物中心發言人表示，規定適於工作日和周末，任何時間都可以。如未成年人行為違反了規定，或行為不端，管理人員就會按照掛牌上的資訊，給涉事少年的父母打電話。

據稱，目前這種針對未成年人的管理方式開始時間尚未確定。發言人表示，全美其它購物中心就有類似規定。

據報導，在該購物中心發生年輕人毆鬥是在27日晚6時左右。由於當天影院票價是每人四元，於是湧進大批年輕人來觀看電影，其中一次毆鬥有20人參與。商場安保人員請求河濱縣警力支援平息。警方表示，現場並沒有發現槍擊證據，而且警方到達時，鬥毆參與者大多跑走，也沒有人受傷。但是這起大多未成年人參與的鬥毆，令購物中心管理方重新考慮青少年問題。

購物中心隨後發表聲明說，希望提醒的是，購物中心安保人員不是保母服務。家長們有責任教會孩子尊重他人，並在公共場合保持安靜。

發言人並表示，購物中心管理方不會限制影院Harkin Theater參與門票打折促銷活動。上次影院打折促銷是在2022年的National Cinema Day。有報導稱，27日當天，加州 其它購物中心也發生多起未成年人打架事件。

在南加州托倫斯市（Torrance）的Del Amo Fashion Center，大約有1000名未成年人發生鬥毆，有人開槍但無人被擊中。少數人在鬥毆中受傷，還有人被拘捕。位於灣區 城市Emeryville，一處購物中心也發生毆鬥，約200名青少年參與，其中一人被刺傷，雖然有報警稱有人開槍，但警方否認現場發現槍枝和受害者。