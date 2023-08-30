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台獲美贈K9 ESD偵測犬 取名Wafer

洛杉磯訊
駐美西聯絡官及警政署保安警察第三總隊領犬員，於美國印第安納波利斯Indianapolis訓練機構合影。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組提供)
駐美西聯絡官及警政署保安警察第三總隊領犬員，於美國印第安納波利斯Indianapolis訓練機構合影。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組提供)

美國非營利組織O.U.R. 近日捐贈中華民國警政署首隻K9 ESD電子產品偵測犬Wafer。Wafer結訓後隨著領犬員於8月13日踏上了新家園台灣。

警政署保安警察第三總隊警犬隊會同駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書（駐美西聯絡官），於7月31日至8月11日與Wafer在美國印第安納波利斯Indianapolis，接受K9 ESD（Electronics Storage Device Detection K9）偵測犬訓練。

目前亞洲僅中華民國警政署、泰國(O.U.R.亞洲地區辦公室)、馬來西亞警方各有1...
目前亞洲僅中華民國警政署、泰國(O.U.R.亞洲地區辦公室)、馬來西亞警方各有1隻Jordan K9電子偵測犬。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組提供)

K9 ESD偵測犬為一種新型偵測電子產品之警犬，能針對電子產品儲存裝置（Storage Device）上的化學物質：三苯基氧化膦Triphenylphosphine oxide（TPPO）作偵測，鑑於現今為網路及數位時代，大多數犯罪事證都脫不開電磁證據，此種K9警犬能在現場搜尋藏匿之電子產品，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣之冷錢包都能偵測，對於搜索現場之犯罪證據是一大利器。

目前亞洲僅3隻K9 ESD偵測犬，分別為台灣、泰國（O.U.R.亞洲地區辦公室）及馬來西亞警方。

本案源於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書楊力靜（警政署駐美西聯絡官），在某次國土安全調查署HSI（Homeland Security Investigations）及洛杉磯縣警局（LASD）之聯合行動中，見到K9警犬「Satoshi於現場偵測電子產品，得知該警犬是由O.U.R.贈予LASD。並在LASD引薦下，楊警官成功與O.U.R.接洽並促成本捐贈案。

領犬員同Wafer通過檢定，獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。(駐洛杉磯台...
領犬員同Wafer通過檢定，獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組提供)

7月31日至8月11日，警政署保三總隊兩位領犬員在美受訓，在各種室內、戶外開放空間、車子、甚至是流動河流中搜尋電子產品，在24小時受訓裡，領犬員和警犬的默契、互信與日俱增，結訓前領犬員和Wafer一同獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。

本次受訓，領犬員之專業度讓世界看見台灣的警政水準，美國及馬來西亞警方均讚不絕口。結訓後迄今台灣警方仍與各國領犬員保持聯繫交流意見，在K9警犬偵蒐領域持續精進，強化打擊犯罪量能。

台灣第一隻K9 ESD偵測犬取名Wafer，因Wafer意為「晶圓」，也是半導體晶體圓形片的簡稱。半導體是台灣揚名世界之電子產業，故以Wafer為名，象徵著台灣的電子產業。

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