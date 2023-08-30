台獲美贈K9 ESD偵測犬 取名Wafer

駐美西聯絡官及警政署保安警察第三總隊領犬員，於美國印第安納波利斯Indianapolis訓練機構合影。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組提供)

美國非營利組織O.U.R. 近日捐贈中華民國 警政署首隻K9 ESD電子產品偵測犬Wafer。Wafer結訓後隨著領犬員於8月13日踏上了新家園台灣。

警政署保安警察第三總隊警犬隊會同駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處警政秘書（駐美西聯絡官），於7月31日至8月11日與Wafer在美國印第安納波利斯Indianapolis，接受K9 ESD（Electronics Storage Device Detection K9）偵測犬訓練。

目前亞洲僅中華民國警政署、泰國(O.U.R.亞洲地區辦公室)、馬來西亞警方各有1隻Jordan K9電子偵測犬。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組提供)

K9 ESD偵測犬為一種新型偵測電子產品之警犬，能針對電子產品儲存裝置（Storage Device）上的化學物質：三苯基氧化膦Triphenylphosphine oxide（TPPO）作偵測，鑑於現今為網路及數位時代，大多數犯罪事證都脫不開電磁證據，此種K9警犬能在現場搜尋藏匿之電子產品，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣 之冷錢包都能偵測，對於搜索現場之犯罪證據是一大利器。

目前亞洲僅3隻K9 ESD偵測犬，分別為台灣、泰國（O.U.R.亞洲地區辦公室）及馬來西亞警方。

本案源於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書楊力靜（警政署駐美西聯絡官），在某次國土安全調查署HSI（Homeland Security Investigations）及洛杉磯縣警局（LASD）之聯合行動中，見到K9警犬「Satoshi於現場偵測電子產品，得知該警犬是由O.U.R.贈予LASD。並在LASD引薦下，楊警官成功與O.U.R.接洽並促成本捐贈案。

領犬員同Wafer通過檢定，獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。(駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組提供)

7月31日至8月11日，警政署保三總隊兩位領犬員在美受訓，在各種室內、戶外開放空間、車子、甚至是流動河流中搜尋電子產品，在24小時受訓裡，領犬員和警犬的默契、互信與日俱增，結訓前領犬員和Wafer一同獲「K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。

本次受訓，領犬員之專業度讓世界看見台灣的警政水準，美國及馬來西亞警方均讚不絕口。結訓後迄今台灣警方仍與各國領犬員保持聯繫交流意見，在K9警犬偵蒐領域持續精進，強化打擊犯罪量能。

台灣第一隻K9 ESD偵測犬取名Wafer，因Wafer意為「晶圓」，也是半導體晶體圓形片的簡稱。半導體是台灣揚名世界之電子產業，故以Wafer為名，象徵著台灣的電子產業。