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亞裔名人堂為茂宜島募款 明年活動更精采

記者張宏／洛杉磯報導
名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh，右二）、CFO John Nicholas（右一）和場地提供酒店業者合影。（記者張宏／攝影）
名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh，右二）、CFO John Nicholas（右一）和場地提供酒店業者合影。（記者張宏／攝影）

為應對夏威夷州茂宜島野火，亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）日前舉行慈善募款活動。收益將通過卡庫奧茂宜島基金會（Kākoʻo Maui Fund），為受災民眾提供住房、食品和醫療用品。

活動在格蘭岱（Glendale）新酒店The Glenmark舉行，與會者一邊品嘗美酒和小吃，一邊通過購買慈善拍賣品做善事。活動還邀請日本紙鶴大師和中國結手工藝者，指導如何疊紙鶴和做中國結。

名人堂網站（www.asianhalloffame.org）正在向夏威夷原住民進步委員會提供支持，名人堂CEO（執行長）謝明錦（Maki Hsieh）表示，茂宜島的災情令人心碎，名人堂積極響應，希望這次活動募得款項能幫助災民。

名人堂CFO（財務長）John Nicholas表示，名人堂的心與在茂宜島的人們同在。 希望通過名人堂的緊急響應和持續努力，為有需要的亞裔和太平洋島民社區帶來安慰。

（從左至右依次是）模特Kristen Liu、名人堂CEO謝明錦、照明娛樂動畫和...
（從左至右依次是）模特Kristen Liu、名人堂CEO謝明錦、照明娛樂動畫和創意總監Momo王。（記者張宏／攝影）

創傷倡導項目的創始人兼聯合主席Ren Hanami、2021年環球小姐渡邊珠理（Juri Watanabe）、模特Kristen Liu ， 名人堂董事Andy Henry ，日裔會計師Keith Hamasaki、照明娛樂動畫和創意總監Momo王、名人堂董事Lily Liu等人出席活動。

亞裔名人堂日前舉行下個季度預熱活動，活動收益用於通過卡庫奧茂宜島基金會（Kāko...
亞裔名人堂日前舉行下個季度預熱活動，活動收益用於通過卡庫奧茂宜島基金會（Kākoʻo Maui Fund），為受災民眾提供住房、食品和醫療用品。（記者張宏／攝影）

謝明錦還表示，明年亞裔名人堂的活動非常精采，因為是龍年，龍也是名人堂的標誌性圖案，同時也是慶祝名人堂成立20年周年，屆時會在西雅圖和洛杉磯舉辦慶祝龍年活動和周年慶活動。2024上半年會舉辦老兵慈善音樂會、女性和亞裔慶祝活動、夏天會有名人堂的遊戲新版發布，屆時會在西雅圖和紐約舉辦活動。9月會舉辦西雅圖創建者Gala、10月是名人堂年度最盛大的年度人物頒獎典禮，12月舉辦慈善服裝秀。

亞裔 茂宜島 西雅圖

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