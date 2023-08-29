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奇諾谷學區跨性別政策 檢長提告要求立即終止

記者趙健／綜合報導
反對新政策的民眾在奇諾谷學區教委會上表達抗議。（取材自視頻會議截圖）
反對新政策的民眾在奇諾谷學區教委會上表達抗議。（取材自視頻會議截圖）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室8月28日宣布提告奇諾谷聯合學區（Chino Valley USD），要求學區立即終止一項「學生自主改變性別時須通知家長」的政策。邦塔稱，該政策具有歧視性，違反公民權利和隱私法。

該政策在7月的學區教委會上以4比1的票數通過。新政策規定，當學生自主要求使用與其出生證明或與官方記錄不同的姓名或代稱時，即便未經學生許可，學校也要通知家長。同時，當學生要求使用與其官方記錄性別不符的設施或參加活動時，學校也須向其家長發出通知。

邦塔指出，CVUSD的新規定，違反多項保護公民和憲法權利的多項法律。包括加州平等保護條款（California's Equal Protection Clause）、加州教育和政府法典（California’s Education and Government Code）及加州憲法中的隱私權。例如加州憲法明確保護「信息隱私」和「自主隱私」，CVUSD新政強制公開跨性別者的身分信息，違背本人的意願或未經本人同意，就是侵犯其隱私權。

邦塔表示，該政策錯誤地歧視和侵犯LGBTQ+學生的隱私權，危害那些在課堂和家裡缺乏包容性環境的學生的身心健康。

洛杉磯加大法學院威廉姆斯研究所（ Williams Institute）2022年發布的報告指出，超過4萬9000名13至17歲的加州青少年被認定為跨性別者（transgender），約佔該年齡組總人數的1.9%。在全國範圍內，約有30萬名青少年被認定為跨性別者，佔該年齡組總人數的1.4%。

然而，奇諾谷學區董事會主席紹沃（Sonja Shaw）在接受媒體採訪時表示，邦塔的行動是「政府越權」，父母在撫養孩子方面享有憲法權利。

加州 隱私 學區

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