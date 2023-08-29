前市議員湯瑪斯涉貪 判3年6月及3萬罰款

雷利－湯瑪斯2008年宣誓就任洛縣縣政委員的檔案照。（本報資料照片）

前洛杉磯縣政委員、洛市市議員雷利湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas），今年3月對貪污指控認罪後，8月28日上午10時被法官費舍爾（Dale S. Fischer）判處三年六個月監禁及三萬元罰款。

湯瑪斯被判犯有共謀、賄賂、郵件欺詐罪，以及四項電信詐騙罪，這些犯罪行為發生在湯瑪斯擔任縣政委員期間。檢察官起初尋求判處湯瑪斯六年監禁，以及三萬元罰款。湯瑪斯的辯護律師則尋求居家軟禁（home confinement）、社區服務和罰款。如果一定要入獄，希望刑期是兩年三個月。

湯瑪斯被控長期向南加州大學 社會工作學院前院長弗林(Marilyn Flynn)行賄，讓湯瑪斯的兒子、前眾議員 Sebastian Ridley-Thomas獲得的來自南加大 的金援與利益。檢察官Martin Estrada說「根據湯瑪斯與弗林的協議，弗林從南加州大學支付10萬美元至「加州聯合勸募」(United Ways of California)，支持由湯瑪斯兒子領導的非營利計畫。這是本案的關鍵點之一」。

檢察官在尋求刑期的文件中稱，與電影中的武力威脅不同，這是一種有禮貌且普遍存在的敲詐勒索，經常發生在經驗豐富和有權勢人的身上。社會似乎對此已習以為常，不僅很少報導，罪犯也很少受懲罰。這是對民主體制的嚴重打擊。

聯邦檢察官以電子郵件和信件作為證據，支持對指控湯瑪斯和弗林（Marilyn Flynn）的指控。弗林於7月24日被判處三年緩刑，並須繳納15萬元罰款，且於緩刑期間必須接受18個月的電子監控。法官並未判處弗林入獄，因為她自願揭露犯罪相關資訊，並且願意完全承擔責任。