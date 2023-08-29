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洛城新語╱韓國流行音樂 何以席捲全球？

洛城新語

一年一度的韓流文化盛典KCON在洛杉磯舉辦，三天時間吸引超過14萬人參加，韓流文化在美國的影響可見一斑。其實，這些年韓國流行音樂（Korean Pop，簡稱Kpop）早就打入美國主流社會，在美國文娛領域佔有重要一席，其席捲全球的成功經驗，值得其他亞洲國家借鑑。

即便你沒有聽過、也不懂Kpop，但你大概率聽過BTS，Blackpink這些韓國組合。BTS、Blackpink這兩個男子和女子組合，在近幾年將韓國流行音樂推向國際，在此之前，韓國音樂雖有一定成功，但大多仍侷限在亞洲圈子中。BTS的出現，連連打破亞洲音樂在美國音樂排行榜的紀錄。例如，其單曲「Dynamite」成為亞洲第一個同時在美國兩大音樂榜：公告牌（Billboard）熱門單曲100和全球最熱歌曲200排名上奪冠的歌曲。BTS之後的「Savage Love」，「Life Goes On」，「Butter」以及「Permission to Dance」均打破紀錄，成為美國最快登頂最熱門歌曲榜單的作品。可以說，BTS的在美國的成績，恐怕連一些本地熱門歌手都達不到。

除了男子天團BTS，韓國女子天團Blackpink也是「大出圈」的組合。「出圈」意思是跳出原本的圈子，讓不懂該圈子文化的人也知道。即使不是Kpop粉絲，也多多少少聽過該組合的名字。Blackpink全球巡演的門票價格，甚至超過美國熱門歌手的票價。舉例來說，Blackpink8月26日在洛杉磯的演唱會門票，最貴的票價約為2500元，而碧昂絲9月1日在洛杉磯演唱會的票價，離舞台最近的座位才1000元出頭。而該組合四位成員也都是大牌代言傍身，分別收穫香奈兒、迪奧、Celine、YSL的代言，這在韓國女團歷史上是絕無僅有的。

韓國流行音樂文化的成功，原因有多方面。除了韓國政府的大力支持，韓國流行歌曲都非常朗朗上口，以明快、重複的曲調，逐漸讓人「上頭」。只要聽兩三遍，頭腦中就有揮之不去的旋律。從傳播上來看，越簡單，「通俗」的曲調越是利於傳播；其次，韓國少男少女組合都很養眼，單是看著他們在舞台上勁，即使不懂他們在唱什麼、跳什麼，也很賞心悅目。

除了以上兩點，韓國流行文化的成功，也少不了藝人的努力。韓國組合出道前，多數有過漫長的「練習生」時期。幸運的話，練習兩三年就可以出道，也有的當了10年練習生也沒有出道機會，競爭激烈，非常殘酷。因此韓國出道藝人的演唱和舞蹈實力一般都有保證，舉例來說，曾經在韓國出道的中國藝人如張藝興、王嘉爾的舞蹈實力可以「吊打」大多數大陸男歌手。

韓國流行音樂打入美國主流，在全球掀起巨浪，是亞洲人的驕傲。亞洲其他國家或也可借鑑其經驗，將帶有自己國家特色的文化推廣出去，增強國家的文化軟實力。

BTS 洛杉磯 碧昂絲

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