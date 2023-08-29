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移民換駕照遭延誤 卡在身分快到期

記者金維多/洛杉磯報導
金先生收到DMV審批部門的信件，要求提供有效時間超過當日60天以上的合法身份文件。（金先生提供）
金先生收到DMV審批部門的信件，要求提供有效時間超過當日60天以上的合法身份文件。（金先生提供）

美國人去DMV申請駕照一直是個麻煩事，不僅排隊等待時間長，手續複雜，許多人還會面臨到更新駕照時身分即將過期的棘手問題，合法身分作為駕照辦理時的必要文件，也導致民眾的駕照有效期經常會跟著自己的合法身分截止日為止。

家住東谷（EastVale）的金先生在更新駕照時就遇到了麻煩事，自己的H1B工作簽證在9月中旬即將過期，而駕照在今年6月份過期，當時他去了DMV更新駕照，工作人員需要他重新參加筆試。但在考試時卻出了烏龍事件，筆試分為交通規則和交通標誌兩部分，但是金先生上機時系統卻只出現了交通標誌題目，順利通過後，工作人員表示他需要繼續考另一部分題目，但當天DMV已經要關門，所以只能預約其他時間。金先生表示，筆試題目沒有全部出現是DMV造成的，自己與工作人員一番交談後，工作人員給了他一個短期的臨時駕照。

由於拿到臨時駕照，金先生當月工作繁忙，所以在7月份才去補考，誰知當日遇到了更滑稽的事情。工作人員在給他錄入信息時，系統提示他不需要在參加筆試，竟然直接告知他回家等正式駕照就好。金先生對DMV兩次截然不同的辦理流程表示不解，但駕照能順利更新也沒讓他想太多。

但麻煩事一樁接一樁，金先生在8月初收到了DMV審核部門的信件，表示他提供的I-797身分文件已經無法用於更新駕照，必須提供一份過期日距離當日超過60天的合法文件才能辦理。金先生表示，自己的H1B延期剛遞件，目前只收到了移民局寄回來的收據，本來6月的當天能順利辦下駕照，就不會遇到有效時間少於60天的事，責任方完全不在自己。

通常來講，DMV辦理駕照給的有效時間會以合法身分批准信或I-94的有效時間為準，由於華人對於漫長的綠卡排期，經常會需要延長合法身分，這也是為什麼民眾經常會遇到更新駕照的問題。移民局規定，如果H1B身分延期（Extension）處於正在受理（Pending）階段，之前的H1B有效時間到後，可以繼續合法工作240天。因為移民局審批需要漫長的時間，所以遇到此情況想更新駕照，民眾可以拿著自己的I-797收據（通常遞件後一個星期就能收到）去DMV申請短期駕照。

但網路上不少民眾有反饋這種情況，但DMV工作人員會不予受理，他們只認正式的有效文件，而且各州各城市的DMV要求不太相同，所以最好的辦法還是在面臨合法身分即將到期時，盡早向移民局申請延期，H1B通常在有效期6個月內就可以遞件，儘早取得合法身分避免類似麻煩。

駕照 DMV 移民局

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