新冠病例增 專家籲高危險群先打舊型疫苗

新冠肺炎新款的單價加強劑疫苗可望於今年9月底或10月上市。（KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，新冠肺炎 病例今夏持續增加，然最新版疫苗 可能還需等待一個多月才會上市。截至8月，可用的最新版疫苗仍是去年上市的「二價」疫苗（bivalent vaccine），主要針對具有高度傳染性的omicron變種病毒 ，然研究表明，二價疫苗的有效性，隨時間大幅削弱。

儘管omicron變種病毒至今仍是新冠肺炎主要變種病毒株，但過去一年衍伸出許多子類型，每個子類型都有一個由字母和數字組成的名稱。去年最常見的是XBB病毒株。新的疫苗加強劑可望於9月底或10月初上市，是一種單價疫苗（monovalent），專門針對XBB。

舊金山加大（UCSF）傳染病學教授陳子平（Peter Chin-Hong）說，大多數人可等到9月底或10月初更新的疫苗加強劑，然有鑒於目前病例增加，65歲以上或免疫功能低下者，可與健保公司確認是否該接種目前可用的疫苗。他說，這些群體不用擔心沒資格施打今秋上市的最新疫苗加強劑，「即使現在接受額外加強劑，他們仍有資格接種最新型疫苗。」

克里夫蘭診所傳染病專家摩薩德（Sherif Mossad）表示，現在就能獲得加強劑疫苗者不應等待，「因我們不知道新的單價疫苗何時上市。」