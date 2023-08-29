遠端上班員工 節省通勤時間有助提高生產力

一名遠端工作者坐在扶手椅上，把腳放在窗台上，在家中用筆記型電腦工作。（Getty Images）

遠端工作最初遭到許多雇主抵制，他們擔心員工會懈怠。然而，新冠疫情 迫使進行大規模的遠程工作實驗，結果顯示大部分遠端工作者並不會懈怠。研究與個案證據顯示，相較於辦公室內工作的同事，遠端與混合型員工工作時間更長，並且展現出較高的生產力。

遠端員工節省了通勤時間，這有助於提高他們的生產力。研究發現，遠端員工於通勤上節省了時間，其中約有一半的額外時間用於工作。

美國的遠端工作實驗取得了巨大成功，根據蓋洛普的民意調查顯示，願意在家工作的人數大幅增加，從2019年的 40%上升至2022年的94%。大多數遠端工作者（約80%至90%）負責盡職且表現良好，但也有一小部分人（約 10%至20%）可能表現出極端行為，如工作不勤勉或從事「遠端工作兼職」。

根據多項研究與過去幾年數百萬遠端工作者的個案證據，遠端與混合型員工的工時比辦公室內的同事更長。一項重要的研究追蹤了2020年上半年超過6萬名微軟 員工的情況，發現遠端工作使每周工時增加了10%。

遠端工作已顯著改變美國的職場，根據WFH Research的資料，與疫情前相比，近30%的工作於家中進行，而疫情前僅有5%。於大城市如紐約與芝加哥，遠端工作的比例更接近一半。

美國勞動力的數據顯示，大多數員工的工時與遠端工作風潮前相似。據人口普查 資料顯示，全職員工於2022年每周工作42小時，略低於疫情前2019年的42.5小時。另一個由雇主收集的數據集顯示平均每周工時約34.5小時，與疫情前相當。

整體而言，生產力普遍增加，其中一些變化歸因於遠端工作之外的因素。某些類型的工作適合遠端辦公，因為個人任務於遠端工作中更容易處理，相較於合作型的工作。微軟的研究發現，遠端工作環境導致合作型工作中的即時溝通減少，更多地依賴電子郵件與即時通訊等非同步方法。

然而，因為工作活動的界限變得模糊，測量遠端員工的工時具有挑戰性。例如：與同事聊天、喝咖啡、查閱電子郵件與瀏覽網站等活動可視為工作的一部分。此外，一些員工可能會將通勤時間計算於工作時間內，即使雇主並不認同。因此，確切測量遠端員工的實際工時依然困難。