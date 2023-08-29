托倫斯商場 千名青少年群毆

大量青少年在購物中心打群架。（ABC 7）

洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）27日（周日）下午發生大規模暴力事件，數百至千名青少年在大型購物中心內打群架，造成大規模混亂和恐慌。由於打群架的參與人數眾多，鄰近地區的多個警局前往該市支援。發生打鬥的原因仍在調查中。

視頻來源：TikTok 目擊者 記者趙健/後製

托倫斯警方表示，他們在下午約4時收到打鬥事件報告，地點位於Carson街上的Del Amo購物中心。警方花費數小時，才驅散騷亂人群；目前尚不清楚具體多少人參與鬥毆，警方估計在打鬥現場的青少年，約有1000人。警方還指出，曾在案發地點接到槍擊 報告，但沒有在現場發現受害者，也暫未找到發生槍擊的證據。

目擊者拍攝的視頻顯示，有多個團體在購物中心的不同區域打群架，有的甚至打到車輛行駛的路上。視頻中，可以聽到尖叫聲不斷。部分群架中，有成年人上前阻止並分開兩股勢力；但更多的情況是，許多人在一旁圍觀，不敢參與。

事發時，托倫斯市政府也發布警告，建議公眾遠離該購物中心。目擊者在接受ABC 7的採訪時表示，打鬥似乎是從AMC影院開始的。當日正值「全國電影日」(National Cinema Day)，影院因提供四元的特價票，吸引大量年輕人前往觀影。

購物中心的工作人員表示，當時場面混亂，AMC樓梯間全是上下跑動的人群，有的人直接從高處跳下，踩在低處民眾的身上。工作人員不得不採取鎖門的方式，防止更多人湧入造成進一步的混亂。

大量警員趕往現場維護秩序。（ABC 7）

由於人群眾多，鄰近庫爾富市（Culver City）等地的警方也被調往托倫斯支援。從目擊者拍攝的視頻畫面可以看出，當時購物中心內聚集大量警察和警車，多駕直升機在購物中心上方盤旋。

警方表示，目前尚不清楚引發這場暴力事件的原因。